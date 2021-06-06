美参议员达克沃丝等旋风式访台3小时宣布捐赠台湾75万剂疫苗

美国联邦参议员苏利文（Daniel Scott Sullivan）（右起）、昆斯（Christopher Andrew Coons）、达克沃丝（Ladda Tammy Duckworth2021年6月6日上午搭乘专机来台访问，外交部长吴釗燮（左2）与AIT处长酈英杰（左）前往接机并与3位美国参议员共同召开记者会，宣布将捐赠台湾75万剂疫苗，5人并比讚合影。

美国参议员达克沃丝(Ladda TammyDuckworth)、苏利文(Daniel Scott Sullivan)、昆斯(Christopher Andrew Coons)等三人访问团今早七点多，搭乘美军C-17运输机飞抵台北松山机场，旋风式访问台湾三小时，台湾总统蔡英文在空军松山基地指挥部接见访团。达克沃丝致词时宣布美国捐赠台湾75万剂新冠肺炎疫苗。

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她指出，援助台湾疫苗是他们三位参议员与白宫官员来回讨论几个礼拜后的决定。她说，美国了解台湾迫切的需求，并珍视这段伙伴关系。她还提到，疫情爆发之初，台湾曾捐赠美国医疗用品挽救许多人的生命，她要代表美国人表达感谢。

达克沃丝母亲的家族原本在广东潮州生活，为了逃离共产党压迫，徒步逃到泰国。因此她说，对她而言，支持区域另一个民主政体特别重要。她还说，美国不会让台湾孤军奋战，会确保台湾人民能获得所需，挺过疫情。

蔡英文在接见的时候说，她感谢拜登政府伸出援手，将台湾列入第一波美国对外疫苗共享名单，也感谢三位参议员居间协调努力，疫苗对台湾是及时雨，台湾会铭记在心。

蔡英文并提到，来自美国和日本的支持，让台湾有机会获得更多疫苗，成为台湾对抗疫情的一大助力，期盼台美伙伴关系能持续提升，在后疫情时代，为世界做出更多贡献。

台湾外交部长吴钊燮则对三位美国参议员表示，台湾了解任何国家都无法孤军奋战对抗武汉肺炎，现在台湾面对绝无仅有的疫情挑战，当全力争取疫苗进口时，也必须确定医疗物资在运送过程中不受北京阻挠，台湾对这些阻挠并不陌生，尤其是台湾在参与世卫组织（WHO）过程中。

吴钊燮说，台湾仍有很多理念相近国家给予支持，这不仅关乎台湾国际地位，也关乎极权侵略时，如何保卫台湾的自由民主，台湾处在共享价值的最前线必须战胜，民主才能长存。他感谢三位参议员的支持，并透过这次访问带来振奋人心的讯息，台湾与美国将在自由开放的印太地区成为绝佳伙伴。

访团一行旋风式访问台湾3小时，基于防疫考虑，活动范围仅限于空军松山指挥部的机场贵宾室，避免与大众接触。

台湾有学者表示，C-17是战略战术运输机，这次虽然是搭载参议员访台，但降落在台北市的松山机场，代表松山机具备紧急起降大型运输机的能力，因此这次的行程，除了透过友台议员进行政治外交之外，另一方面则是展示美国的紧急运输能力。

国民党主席江启臣表示，感谢美国捐赠疫苗给台湾，但还是希望可以获得更多的疫苗，这也是蔡英文总统必须要积极争取的。他说，尽管美国捐赠75万剂疫苗，日本捐赠124万剂，再加上目前政府手中86万剂，距离要达到台湾群体免疫的3000万剂，却仍不到十分之一。