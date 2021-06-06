邹幸彤指拘捕是以言入罪 责港官消音六四是巩固不义一党专政的帮凶

2021年6月6日，香港支联会副主席邹幸彤因六四纪念被警方拘押33小时后，取保获释。她未被吓倒，反斥当权者要消灭六四烛光。

一直举办「六四」烛光悼念晚会的香港市民支援爱国民主运动联合会(支联会)副主席邹幸彤在纪念日后获得保释，下月5日再向警方报到。她离开警署时指责警方的拘捕行动毫无理据，以言入罪，目的是要熄灭「维园烛光」，直斥相关官员是在协助「屠夫政权」洗白历史和巩固一个不公义的一党专政的帮凶。她誓言，会坚守岗位发声，直至当局令她不能说话为止。

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香港警方在「六四」纪念日过后陆续让当日被捕的六名人士保释出外，当中包括与邹幸彤一同以宣传或公布未经批准集结而被捕的20岁男速递员；另外，「六四」当晚摆设悼念六四街站后被捕的学生组织「贤学思政」召集人王逸战，亦准以1500港元(下同)现金保释出外候查，他呼吁港人继续砥砺前行，因为在前(4日)晚悼念烛光「遍地开花」可以见到希望，就是在受压的世代，大家仍能互相支撑。王逸战前晚遭警方以在「公众地方行为不检」和「阻差办公」拘捕。

获准以10000元保释出外的邹幸彤在拘留她33小时的警署外表示，警方暂未落案起诉她，而今次被捕，明显是当局毫无理据的「预防性」拘捕，目的就是要阻止她亲身前往维园，并营造舆论，恐吓其他人不要现身铜锣湾和维园。

她又说，警方提出的「罪证」，都是她在社交平台的言论、报章撰文、媒体采访及网上对谈节目，完全是以言入罪。而警方以访问为罪证，亦是要「吓传媒」，令传媒对敏感议题进行访问有心理负担，忧虑会害人入狱。她强调会为自己的言论负责，呼吁媒体毋须顾虑。

邹幸彤更指出，政权指控她犯罪的逻辑荒谬，由当初以疫情为由禁止「六四」集会，并藉此禁止宣传集会，及后更延伸至禁止空传任何与「六四」相关的事情，质疑是否「疫情大晒」。她语带激动地说，当局此前不断骚扰各种有关「六四」的电影会、宗教等活动，可见政权期望用尽方法去「熄灭维园的烛光」，但她告诫参与打压的官员不要躲在《公安条例》的技术性条文后面当「帮凶」，促请他们认清，「你们是在帮一个刽子手去抹去他的罪行，是在帮一个屠夫政权去洗白历史，是在32年受尽寃屈的难属和受害者的伤口上撒盐，你是在帮助巩固这个不公义的一党专政」！

她强调，当局以言入罪，就是怕她说这些话，所以「我会坚持说话的岗位，直至他令我不能说话为止。」邹幸彤相信，政权未来一定会想方设法，完全禁止悼念六四活动，明年不用疫情，也会用其他理由，但经过「六四」当晚，众多市民「行出来」，在维园封锁区外和其他地方点烛或亮灯市民所展示的力量，她相信，烛光不会熄灭。

邹幸彤在六四纪念日被警方以宣传六四未经批准集会而拘捕，引起国际媒体关注，法国外交部亦予以谴责。