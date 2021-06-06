鄒幸彤指拘捕是以言入罪 責港官消音六四是鞏固不義一黨專政的幫兇

一直舉辦「六四」燭光悼念晚會的香港市民支援愛國民主運動聯合會(支聯會)副主席鄒幸彤在紀念日後獲得保釋，下月5日再向警方報到。她離開警署時指責警方的拘捕行動毫無理據，以言入罪，目的是要熄滅「維園燭光」，直斥相關官員是在協助「屠夫政權」洗白歷史和鞏固一個不公義的一黨專政的幫兇。她誓言，會堅守崗位發聲，直至當局令她不能說話為止。

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香港警方在「六四」紀念日過後陸續讓當日被捕的六名人士保釋出外，當中包括與鄒幸彤一同以宣傳或公布未經批准集結而被捕的20歲男速遞員；另外，「六四」當晚擺設悼念六四街站後被捕的學生組織「賢學思政」召集人王逸戰，亦准以1500港元(下同)現金保釋出外候查，他呼籲港人繼續砥礪前行，因為在前(4日)晚悼念燭光「遍地開花」可以見到希望，就是在受壓的世代，大家仍能互相支撐。王逸戰前晚遭警方以在「公眾地方行為不檢」和「阻差辦公」拘捕。

獲准以10000元保釋出外的鄒幸彤在拘留她33小時的警署外表示，警方暫未落案起訴她，而今次被捕，明顯是當局毫無理據的「預防性」拘捕，目的就是要阻止她親身前往維園，並營造輿論，恐嚇其他人不要現身銅鑼灣和維園。

她又說，警方提出的「罪證」，都是她在社交平台的言論、報章撰文、媒體採訪及網上對談節目，完全是以言入罪。而警方以訪問為罪證，亦是要「嚇傳媒」，令傳媒對敏感議題進行訪問有心理負擔，憂慮會害人入獄。她強調會為自己的言論負責，呼籲媒體毋須顧慮。

鄒幸彤更指出，政權指控她犯罪的邏輯荒謬，由當初以疫情為由禁止「六四」集會，並藉此禁止宣傳集會，及後更延伸至禁止空傳任何與「六四」相關的事情，質疑是否「疫情大曬」。她語帶激動地說，當局此前不斷騷擾各種有關「六四」的電影會、宗教等活動，可見政權期望用盡方法去「熄滅維園的燭光」，但她告誡參與打壓的官員不要躲在《公安條例》的技術性條文後面當「幫兇」，促請他們認清，「你們是在幫一個劊子手去抹去他的罪行，是在幫一個屠夫政權去洗白歷史，是在32年受盡寃屈的難屬和受害者的傷口上撒鹽，你是在幫助鞏固這個不公義的一黨專政」！

她強調，當局以言入罪，就是怕她說這些話，所以「我會堅持說話的崗位，直至他令我不能說話為止。」鄒幸彤相信，政權未來一定會想方設法，完全禁止悼念六四活動，明年不用疫情，也會用其他理由，但經過「六四」當晚，眾多市民「行出來」，在維園封鎖區外和其他地方點燭或亮燈市民所展示的力量，她相信，燭光不會熄滅。

鄒幸彤在六四紀念日被警方以宣傳六四未經批准集會而拘捕，引起國際媒體關注，法國外交部亦予以譴責。