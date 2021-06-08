劍指歐美：人大料後日通過反外國制裁法 學者料訂對等反制原則

中國不滿外國政府制裁其官員和機構，已草擬法例反制，據官媒報道，人大常委會昨(7日)已聽取《中華人民共和國反外國制裁法（草案）》二次審議稿及相關報告。出席會議的港區人大常委譚耀宗拒絕透露草案內容，聲言要待周四(10日)下午會議結束後才可公布細節。

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本身被美國制裁的香港特首林鄭月娥今(8日)早出席會議前表示，歡迎和支持國家制訂反外國制裁法，認為是為中國的反制裁工作提供法律依據，強調反制裁代表中國並非先發制人，而是面對制裁時作出應對，以其人之道，還治其人之身。

美國和歐洲在過去一段時間均有向中國發出制裁，中央電視台引述人大常委會法制工作委員會發言人辦公室指出，這些制裁是「某些西方國家」的政治操弄，藉新疆和香港問題污衊及打壓中國，實際是粗暴干涉中國內政，中國除嚴厲譴責這種霸權主義行徑外，還向相關國家的實體和人員實施相應反制措施。但為了給反制提供「有力的法治支撐」，人大常委會遂擬訂草案，為「反制裁、反干涉、反制長臂管轄等」作出應對和防範風險制訂法律「工具箱」。

人大常委會4月時已審議草案初稿，報道指，與會者普遍贊成制定反外國制裁法，並提出修改建議，昨由人大憲法和法律委員會副主任沈春耀提交草案第二審議稿及報告。

中國戰略分析智庫研究員鄧聿文接受香港電台訪問時表示，立法代表反制是國家行為和全民意志對抗西方，但具體的反制操作將與現時的相若。另外，中國政治評論員吳強指出，中國在草案通過後，將奉行「對等反制」原則，向外國個人、機構和國家等層次實施限制貿易、市場和相互合作關係等。

美國和歐盟曾就新疆和香港議題制裁中國官員，例如美國去年底曾因人大常委會通過《港區國安法》而制裁14名副國級的人大副委員長及其他港澳事務主責官員；歐盟則於今年3月制裁新疆四名官員和新疆生產建設兵團公安局，以回應中國侵犯人權之舉。作為反制，中國先後禁止美國前國務卿蓬佩奧和一批「反華議員」入境，以及制裁十名歐盟人士和四個實體