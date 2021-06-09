加国再增两途助港青移民：当地工作或毕业即可申永久居

加拿大再推出便利港人申请永久居留的两个新途径，凡是过去三年曾在加国接受认可的高等教育；或是在过去三年曾在该国全职工作最少一年，或兼职最少 1560小时，并在过去五年曾于任何地方接受高等教育者，均可申请移民。

广告 继续浏览后续

加拿大早前已因《港区国安法》的实施以至人权状况日益恶化，提出方便港人申请移居该国的新途径，移民、难民和公民部昨（8日）再提两个新途径，移民部长门迪奇诺(Marco E. L. Mendicino)表示，随着香港年轻人将目光放在海外，期望有意移民的年轻港人会选择到加拿大，在加国展开事业并帮助当地加快复苏，加深加拿大与香港人之间的紧密联系。他续称，加港关系根深蒂固，在「现时这个艰难时刻」，加拿大继续与港人并肩。

根据公布，认可的高等教育包括至少两年的文凭课程、学士或以上课程、最少一年的研究生文凭课程，相关学位或文凭需于研究生课程开始前五年内获得。另外，申请人有语言和教育要求，提交申请与获得永久居留权时须身处加拿大境内。

除英国外，加拿大因应国安法而于去年11月推出便利香港年轻人到加拿大学习和工作的「救生艇」措施，今年2月实施的，「救生艇」工作签证，申请者只需符合两个条件，即持有香港特区护照或英国国民(海外)护照（BNO），以及在申请前五年内，在加拿大的大专院校或海外同级院校毕业，便可申请，无年龄或语言要求。截至上月18日为止的三个月内，已收到5727 个港人申请。