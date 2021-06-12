前香港众志成员周庭因煽惑他人包围警察总部而判囚10个月，今(12日)早刑满出狱。她离开监狱时，看来精神尚可，但神情略显呆滞。她没有向在场人士发表谈话，在支持者一片加油声中，乘坐朋友的汽车离开。但未知这种自由可维持多久，因为她去年曾被警方以涉嫌勾结外国势力而被捕，须定期到警署报到。

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周庭被囚的大榄女惩教所今早不时下大雨，亦曾刮起大风，但在场的数十名支持者仍然耐心等候。由于有大批记者采访和支持者在场，警方拉起封锁线戒备，但周庭离开监狱时，在场人士一涌而上，场面混乱，周庭须由警方拉起另一封锁线协助下，让她乘坐的私家车离开。

周庭与前香港众志成员黄之锋及林朗彦，因前年6月21日包围警察总部，被控煽惑、组织及参与未经批准集结等罪，去年11月被还押，在扣减刑期后，今早获释。她曾透过朋友在社交平台上表示，狱中主要是听电台和阅读渡日，精神和身体吃不消，希望6月出狱后有休息空间。

不过，在日本甚受欢迎的周庭，前景仍然未明，因为她去年8月曾与壹传媒集团创办人黎智英同日先后被警方国安处人员拘捕，指一干人等涉嫌违反《港区国安法》中的勾结外国或者境外势力危害国家安全罪，但警方未正式落案起诉她，她需定期向警方报到。

快将25岁的周庭，曾任学运组织「学民思潮」发言人，亦是现已解散的香港众志创党成员，有「学民女神」之称，并获日本媒体封为「香港民主女神」，甚受日本人关注，她被捕时，有日本媒体立即飞来香港采访，她的Youtube频道曾拥有30万名粉丝。