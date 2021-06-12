《执屋》不获评级惟撤映 香港以国安审查影片后首例 业界忧政治审查易过度

港府在不经咨询的情况下突然把国家安全列入电影检查守则，同日，一套以反对修订逃犯条例运动为引子、以亲情为主轴的参赛短片《执屋》，因未获当局发出评级证明书而被迫取消播映，该片导演和业界均表示，新守则内容模糊，不知道红线在哪，影响创作自由，促港府解说清楚。但向电影检查员提供分级意见的顾问亦表示，政治含意难以判断，有学者更预料，新指引会令电检员宁严勿松，导致过度审查。

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另外，一个团体拟于今(12日)天内部放映纪录片《纪念与遗忘》，反思反修例事件两周年，但连日来遭多个部门上门调查，包括便衣人员，并收到电影、报刊及物品管理办事处（即「电检处」）发信，称若放映未送检影片，即属违法。其后，有分享嘉宾随续退出，主办团体最后决定取消放映会，以免触犯包括《港区国安法》在内的香港法例。

港府昨天上午将新的电影检查守则刊登宪报，同日傍晚，第15届鲜浪潮国际短片节在社交专页表示，原由今天起播放五场的本地竞赛短片《执屋》，由于电检处未能在放映前发出「核准证明书」或「拒绝核准证明书」，因此取消放映有关短片。 根据《执屋》的短片简介，影片以一对在2019年的反修例运动相识并发展成情侣作引子，描述好友在男友被捕后，到他家为他「执屋」，藉此展现这对情侣与父母两代人的矛盾。而该片导演莫坤菱昨在短片节开幕礼后指出，短片是剧情片，主要讲述立场亲建制的母督与被捕儿子之间的亲情，与政治无关，她质疑是否连反修例也不可触及。

她又说，大会两个月前已将二十条本地竞赛短片送检，其他短片均获发核准证明书，但她的短片一直未获发证书，当局亦无交代原因，只是说处理中。她对事件感到无奈，而昨日公布的新指引，更令她有不知「红线」在哪的感觉，直言创作自由会受影响。

业界忧创作自由受损 电检顾问亦认政治判断难下

负责向电影检查员提供分级意见的电影检查顾问小组成员许汉荣亦有判断难之叹，本身是学者的他在电台节目中表示，新指引有不少条文带有「可能」等字眼，可能要检查员自行预期或猜测，但电检员审视影片时，会凭具体的暴力、裸露和吸毒等不良镜头作出决定，因为社会大致有共识，但不会猜测或估计影片对观众可能产生的影响，直言带有涉及政治意味的，判断会相当困难。

本身是演员和电影人的香港电影工作者总会会长田启文亦认为，修订指引空泛，「可能」危害等字眼令人无所适从，因为每人的主观看法均可能有不同。他

忧虑，新指引影响投资者信心，令本已受打击的电影业进一步受创。他期望当局清楚解说由新准则，以及会否设立上诉机制。在港府刊登宪报前亦不知情的立法会体育、演艺、文化及出版界议员马逢国亦认为，当局需清晰解释，甚至引用案例，以免令业界误堕法网。

浸会大电影学院副教授吴国坤向《明报》表示，修订指引的条文模糊，可能由电影检查员按政治形势无限诠释，在这情况下，往往因宁严勿松而造成过度审查。他举例说，若电影提及中国黑社会来港犯案、中港婚姻酿成伦理悲剧、廉政公署调查国企贪污等现实存在的议题，会否被指贬损中国人形象和分裂国家？他慨叹，电影人难以掌握「红线」，无形中限制了创作自由。

被外国媒体形容为对文化自由新打击的电检新指引，要求电检员「小心留意」，若发现危宫国家安全的情况，可禁止影片上映，包括影片中对可能构成危害国安罪行，损害香港维护国家安全的行为或活动的「描绘、刻划或表现」，以及可被视作认同、支持或煽动该等行为或活动的内容。当考虑整部影片及对观众的影响时，检查员应顾及其防范和制止危害国安的职责，以及港人维护国家主权、统一和领土完整的「共同义务」。新指引更提到，若影片声称是纪录片，或报道、重演与香港的情况有密切关系的真实事件，检查员须更加审慎，因为观众可能相信和接受影片的全部内容。