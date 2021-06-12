港警6.12纪念日前拘捕街站搞手 团体忧预防拘捕成风损自由

6月12日是反对修订逃犯条例运动两周年，有网民号召今晚七时在铜锣湾「如水再聚」，学生组织「贤学思政」则表明会同一时间在旺角摆街站，但警方在街站摆设前夕拘捕两名组织负责人王逸战和黄沅琳，指二人涉嫌煽惑他人参与和宣传未经批准集结，又指行动仍在继续，不排除有更多人被捕。监察警权团体「民权观察」形容，这是「预防性拘捕」；支联会副主席邹幸彤斥港府仿效中国公安预先拘捕令港人没有自由可言。

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翻查「贤学思政」的脸书，置顶帖子是6月9日发出的纪念「6.12」两周年宣传海报，订明今晚7时在旺角摆街站，而非网民号召的铜锣湾，而帖文则提到，当日「让我们在旺角，这个充满血汗和勇气的地方如水再聚。」当中没有提及街站的具体摆设地点，亦没有提及使用武力的字眼。贤学思政更在帖下留言称，「街站时间会喺七点开始，但几时嚟都得，同时重申当日只是街站。」

不过，警方仍以宣传和煽动参与非法集结罪拘捕二人，网络安全及科技罪案调查科科技罪案组警司谭威信昨日傍晚在记者会上表示，近日有人在不同社交平台，宣传及呼吁今天到旺角和铜锣湾等地作出未经批准集结，并宣传鼓吹使用武力作抗争，包括发放有关武力抗争的帖文及影片，涉嫌煽动使用武力，包括投掷汽油弹等。

根据警方展示的社交平台截图，除上述街站宣传外，其余的帖子和图文是在2月至5月间上载，当中包括写有「勇武掷火魔是不是犯法？」、「当和理非失效，武力抗争就系最后出路」字句的图片，但如何证实以前的帖文与今日的街站有关，谭威信只是强调，鼓吹使用暴力是一连串、有时间性的事件，不是由单一帖文定夺。

据了解，未有升读大学的王逸战，昨早在位于东涌的住所附近被捕；而本身是理工大学学生会外务秘书的黄沅琳，则于下午在茘枝角被捕。理大学生会昨天发表声明，严厉谴责警方滥捕，呼吁港人今天一同回忆2019年至今的画面，牢记历史，传递真相。

二人被捕，与警方上周五在「六四事件」32周年悼念日早上拘捕表明要守住32年烛光的约定的支联会副主席邹幸彤相似，邹幸彤获得保释后表示，警方是「预防性」拘捕，以熄灭「六四」烛光。而王逸战当晚亦曾于旺角设街站悼念「六四」时，被警方以在公众地方行为不检和阻差办公为由拘捕，翌日获准保释。

民权观察发言人王浩贤表示，过往警方甚少针对一些游行集会宣传作出拘捕，现时明显态度有变，作出「预防性拘捕」。邹幸彤则批评港府仿效中国公安，在敏感日子前对他们眼中的「高危人士」作出预防性拘捕，令他们无法参与相关活动，粉饰太平，她更预料，在日后一连串反修例抗争的纪念日子，警方的预防性拘捕会变本加厉，慨叹港人已没有自由可言。