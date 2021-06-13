剑指支联会 骆惠宁指叫嚣“结束一党专政”是香港大敌 中联办一度删走字句惹猜疑

中国驻港的中联办主任骆惠宁在中国共产党首次打正旗号作为主题的论坛上发言时，不点名地指「叫嚣『结束一党专政』的人」是「香港繁荣稳定的真正大敌」，令人联想针对纲领中有「结束一党专政」的香港市民支援爱国民主运动联合会(支联会)的压力由半官方升为官方。但中联办在官网刊发全文时，一度把「叫嚣『结束一党专政』」一句删除，而各中央媒体的「报道」亦没有提及这句。时事评论员林和立表示，「一党专政」并非宪法用语，故骆惠宁的重点句子不能为中央官媒所用，而中央亦不想中国受众接触结束一党专政议题。至于中联办态是针对本地需要而提出指责支联会的说话。

广告 继续浏览后续

至于被针对的支联会，该会惟一不在狱中的副主席邹幸彤表明不会因此调整纲领，反指香港繁荣稳定的大敌是政权的滥权；而该会秘书蔡耀昌则认为，要全面讨论骆惠宁的言论和目前严峻的政治形势，以便作出应对，又强调，支联会已合法在港活动超过三十年。该会正副主席李卓人和何俊仁因参与非法集会而被判刑超过一年，正在服刑。

在香港，一直没有注册和浮上地面的中国共产党，北京的中央政府在港四个官方机构昨(12日)早以「中国共产党与『一国两制』」合办主题论坛，中联办主任骆惠宁俨如合办机构代表作主题演讲，大谈中共历史和在中国治下的香港实施「一国两制」的伟大不凡，改变了以武力才可收复失地的「定势」。其后更在香港一国两制跑偏了时出手，制订香港国安法和「完善」香港的选举制度，他不点名地响应港人以至西方社会质疑「两制已死」的说法，指「唱衰」香港和宣称「两制已死」的人，历史将证明他们是无知和偏见，并坚信港人会增强对中共的认同感。

他又说，鉴古知未来，推进「一国两制」事业，必须坚持中共领导。「那些叫嚣『结束一党专政』、否定党对『一国两制』事业领导的人，那些企图把香港作为地缘政治的棋子、遏制中国的工具、渗透(中国)内地桥头堡的人，是在毁坏『一国两制』制度根基，是香港繁荣稳定的真正大敌。」

骆惠宁的发言随即广传，而全文和直播视频亦上载官网，当时仍有指责「叫嚣『结束一党专政』」者的句子，中新社的报道亦有跟随，但新华社和中央电视台等中央官媒的报道并无此句。及至当天下午较后时间，中联办曾把此句从全文中删除，而中新社亦在傍晚撤回原来稿件，删除上述有争议字句后再发新稿。不过，中联办晚上更新后，又把这句补回骆惠宁的发言全文中。

更耐人寻味的是，亲建制的网媒《香港01》曾经报道中新社撤稿一事，但在网上点击标题后，内文不见了，出现「找不到你要的网页，…状态代码：404」的字样，即网页已被删除、移动或从未存在。

时事评论员林和立接受本台访问时表示，两者的分别是中港形势不同，他解释，根据中国宪法，其政制是中共领导下的多党合作制，并非一党专政，故此前中联办主任王志民说结束一党专政是伪命题，而且中共党员虽有9000万人，但与14亿人相比，仍是少数，若说一党专政，那岂非9000万人统治14亿人，这并非中共愿意见到的，遑论让中国内地人民接触「结束一党专政」这议题和可能性，故此中央官媒都不会把这点放入报道内。

至于香港，林和立说，苹果日报、支联会和法轮功等都是中联办要对付的，故此在中共100周年论坛上针对支联会，并以其纲领为突破口。有关说法，应是驻港中央机构的统一口径，可能出来后要说服北京这说法在地方有针对性，故出现一度删除的情况。

有中国关系的建制派人士近日不断针对支联会中的「结束一党专政」纲领施压，指这纲领有违《港区国安法》，要求支联会删除有关纲领、解散或取缔支联会，但中港官员未曾正式表态。

由四个中央驻港机构举办的主题论坛，有650人出席，由骆惠宁、特首林郑月娥、两名全国政协副主席董建华和梁振英等主礼，但董建华没有上台致辞。论坛首先播放一段5.5分钟的短片，介绍中共建党一百年的成就，包括推进一国两制。