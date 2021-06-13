51城市集会游行 声援香港6.12两周年 日本团体指人权制裁法案成形中

港人在港府大力防备下未能在反修例「6.12」两周年纪念日举办大规模公开集体活动，但全球来自22个国家的51个城市昨(12日)均有举行「6．12」两周年纪念活动，主要是游行集会，当中人数最多可能是英国伦敦，而队型最整齐的，应是日本东京，约250人身穿黑衣及手持黄伞前进，部分人更不时挥动写有「光复香港 时代革命」字句的黑旗，主办单位发表声明，呼吁港人不要放弃，透露日本版的「『马格尼兹人权法案』的订立亦不再遥不可及」。

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综合法新社和各社交平台报道，举办纪念活动的国家有英国、美国、加拿大、日本、韩国、台湾、澳洲等地。负责筹备及举办是次全球联机集会的港流亡者「揽炒巴」刘祖廸表示，昨日全球共有22个国家的51个城市举行纪念「6.12」活动，参加团体是早前「六四晚会」的两到三倍，情况非常令人感动。

在英国，共有十个城市举办「6.12」集会游行，包括伦敦、伯明翰、碧仙桃（又叫布里斯托）、雷丁、白礼顿、利物浦、曼彻斯特、列斯、诺定咸及爱丁堡，当中，伦敦集会声称有三千人出席，参与者沿路高举「光复香港，时代革命」、「香港人反抗」、「香港人加油」、「Fight for freedom, Stand with Hong Kong」的旗帜和标语，并沿途呼喊口号，亦有人高唱《愿荣光归香港》。流亡英国的刘祖廸和前立法会议员罗冠聪均有现身，部份英国政界人物亦有出席，包括保守党人权委员会委员裴伦德、工党影子亚太事务大臣金诺克及保守党前党魁施志安爵士，后者表明，集会是要向正在英国举行的G7集团国家传递一个信息，要为受中共迫害的香港和新疆等人而团结一致，并发布一份强而有力的声明。

澳洲亦有多个城市举办纪念集会，港人组织NSW HongKongers于悉尼市政厅外集会，约有五百人参与。流亡澳洲的立法会前议员许智峯上台发言时，鼓励海外港人用尽所有自由抗争到底，并影响各地议会及议员，帮助港人在国际发声。据了解，现在有组织仿效加拿大，发起联署行动，让澳洲承认「香港人」为民族。另外，墨尔本则因疫情人数所限，把游行集会改为反送中展览，据悉有超过五十人参与，是疫情聚集人数上限的五倍多。

德国多个城市亦有港人举行集会，其中，柏林集会有约二百人参与。流亡当地的本土民主前线前召集人黄台仰演讲时，呼吁德国政府明白，打算通过贸易改变中国的旧政策，并不可行。