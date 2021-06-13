51城市集會遊行 聲援香港6.12兩周年 日本團體指人權制裁法案成形中

港人在港府大力防備下未能在反修例「6.12」兩周年紀念日舉辦大規模公開集體活動，但全球來自22個國家的51個城市昨(12日)均有舉行「6．12」兩周年紀念活動，主要是遊行集會，當中人數最多可能是英國倫敦，而隊型最整齊的，應是日本東京，約250人身穿黑衣及手持黃傘前進，部分人更不時揮動寫有「光復香港 時代革命」字句的黑旗，主辦單位發表聲明，呼籲港人不要放棄，透露日本版的「『馬格尼茲人權法案』的訂立亦不再遙不可及」。

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綜合法新社和各社交平台報道，舉辦紀念活動的國家有英國、美國、加拿大、日本、韓國、台灣、澳洲等地。負責籌備及舉辦是次全球聯機集會的港流亡者「攬炒巴」劉祖廸表示，昨日全球共有22個國家的51個城市舉行紀念「6.12」活動，參加團體是早前「六四晚會」的兩到三倍，情況非常令人感動。

在英國，共有十個城市舉辦「6.12」集會遊行，包括倫敦、伯明翰、碧仙桃（又叫布里斯托）、雷丁、白禮頓、利物浦、曼徹斯特、列斯、諾定鹹及愛丁堡，當中，倫敦集會聲稱有三千人出席，參與者沿路高舉「光復香港，時代革命」、「香港人反抗」、「香港人加油」、「Fight for freedom, Stand with Hong Kong」的旗幟和標語，並沿途呼喊口號，亦有人高唱《願榮光歸香港》。流亡英國的劉祖廸和前立法會議員羅冠聰均有現身，部份英國政界人物亦有出席，包括保守黨人權委員會委員裴倫德、工黨影子亞太事務大臣金諾克及保守黨前黨魁施志安爵士，後者表明，集會是要向正在英國舉行的G7集團國家傳遞一個信息，要為受中共迫害的香港和新疆等人而團結一致，並發布一份強而有力的聲明。

澳洲亦有多個城市舉辦紀念集會，港人組織NSW HongKongers於悉尼市政廳外集會，約有五百人參與。流亡澳洲的立法會前議員許智峯上台發言時，鼓勵海外港人用盡所有自由抗爭到底，並影響各地議會及議員，幫助港人在國際發聲。據了解，現在有組織仿效加拿大，發起聯署行動，讓澳洲承認「香港人」為民族。另外，墨爾本則因疫情人數所限，把遊行集會改為反送中展覽，據悉有超過五十人參與，是疫情聚集人數上限的五倍多。

德國多個城市亦有港人舉行集會，其中，柏林集會有約二百人參與。流亡當地的本土民主前線前召集人黃台仰演講時，呼籲德國政府明白，打算通過貿易改變中國的舊政策，並不可行。