G7公報首提台海問題 江啟臣：盼落實對台灣的實質幫助

七國集團領導人6月13日於峰會結束後發布了聯合公報，並指“我們強調台灣海峽兩岸和平與穩定的重要性，並鼓勵和平解決兩岸問題”。對此，台灣總統府發言人張惇涵當天回應稱，台海和平穩定，不僅限於兩岸關係的範疇，已經提升至印太區域，並已成為全球高度關注焦點，對於促進“自由與開放的印太地區而言，至為關鍵”。

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七國集團公報第60條表示，“我們重申維持一個自由和開放的印太地區的重要性，該地區具有包容性並以法治為基礎。我們強調台灣海峽兩岸和平與穩定的重要性，並鼓勵和平解決兩岸問題。我們仍然嚴重關切東海和南海的局勢，強烈反對任何改變現狀和加劇緊張局勢的單方面企圖。”

據中央社報導，張惇涵指出，“這是七國集團領袖峰會公報首度強調台海和平穩定重要性，也是今年繼美日領袖峰會、美韓元首峰會、歐日領袖峰會、七國集團外長會議，以及日澳2加2會議後，世界主要民主國家，再次具體表現對區域和平穩定的高度關注，政府再次誠摯感謝七國集團成員國對台灣的堅定支持。”

張惇涵說，“這是從七國集團前身六國集團成立後，36年來首度在峰會聯合公報納入友台內容。這再次印證台海的和平穩定，不僅限於兩岸關係的範疇，已經提升至印太區域，並已成為全球高度關注的焦點，對於促進‘自由與開放的印太地區’而言，至為關鍵”。他重申，“台灣一貫的立場是遇到壓力不屈服，得到支持不冒進”。

張惇涵說，“台灣與七國集團成員國皆共享民主、自由、人權等基本價值，台灣一定會堅守區域內負責任成員的角色，也一定會堅定捍衛民主的制度、守護共享的普世價值，與七國集團成員國及其他理念相近的國家，持續深化合作夥伴關係，爭取更多國際社會的支持，台灣也將持續為全球人類健康福祉、印太區域的和平穩定與繁榮發展，堅定貢獻最大的良善力量。”

同樣就這一話題，民進黨團書記長羅致政14日向媒體表示，有更多國家關切台海和平，甚至採取行動確保台海和平，台灣當然樂於見到。國民黨主席江啟臣則指出，其凸顯台海區域安全穩定對全世界很重要，盼七國集團落實對台灣的實質幫助。

江啟臣說，“公報凸顯大家對台海和平安全的重視，台海區域安全穩定對全世界很重要，希望七國集團聲明可以落實對台灣的實質幫助，不光是國際能見度，以及國際組織的參與”。他指出，此刻疫情對台灣在國際供應鏈上的影響，也希望七國集團可以關注到，並給予台灣必要的協助，讓台灣的疫情可以有效控制，以免對於區域安全穩定造成影響。