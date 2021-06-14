G7公报首提台海问题 江启臣：盼落实对台湾的实质帮助

七国集团领导人6月13日于峰会结束后发布了联合公报，并指“我们强调台湾海峡两岸和平与稳定的重要性，并鼓励和平解决两岸问题”。对此，台湾总统府发言人张惇涵当天回应称，台海和平稳定，不仅限于两岸关系的范畴，已经提升至印太区域，并已成为全球高度关注焦点，对于促进“自由与开放的印太地区而言，至为关键”。

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七国集团公报第60条表示，“我们重申维持一个自由和开放的印太地区的重要性，该地区具有包容性并以法治为基础。我们强调台湾海峡两岸和平与稳定的重要性，并鼓励和平解决两岸问题。我们仍然严重关切东海和南海的局势，强烈反对任何改变现状和加剧紧张局势的单方面企图。”

据中央社报导，张惇涵指出，“这是七国集团领袖峰会公报首度强调台海和平稳定重要性，也是今年继美日领袖峰会、美韩元首峰会、欧日领袖峰会、七国集团外长会议，以及日澳2加2会议后，世界主要民主国家，再次具体表现对区域和平稳定的高度关注，政府再次诚挚感谢七国集团成员国对台湾的坚定支持。”

张惇涵说，“这是从七国集团前身六国集团成立后，36年来首度在峰会联合公报纳入友台内容。这再次印证台海的和平稳定，不仅限于两岸关系的范畴，已经提升至印太区域，并已成为全球高度关注的焦点，对于促进‘自由与开放的印太地区’而言，至为关键”。他重申，“台湾一贯的立场是遇到压力不屈服，得到支持不冒进”。

张惇涵说，“台湾与七国集团成员国皆共享民主、自由、人权等基本价值，台湾一定会坚守区域内负责任成员的角色，也一定会坚定捍卫民主的制度、守护共享的普世价值，与七国集团成员国及其他理念相近的国家，持续深化合作伙伴关係，争取更多国际社会的支持，台湾也将持续为全球人类健康福祉、印太区域的和平稳定与繁荣发展，坚定贡献最大的良善力量。”

同样就这一话题，民进党团书记长罗致政14日向媒体表示，有更多国家关切台海和平，甚至采取行动确保台海和平，台湾当然乐于见到。国民党主席江启臣则指出，其凸显台海区域安全稳定对全世界很重要，盼七国集团落实对台湾的实质帮助。

江启臣说，“公报凸显大家对台海和平安全的重视，台海区域安全稳定对全世界很重要，希望七国集团声明可以落实对台湾的实质帮助，不光是国际能见度，以及国际组织的参与”。他指出，此刻疫情对台湾在国际供应链上的影响，也希望七国集团可以关注到，并给予台湾必要的协助，让台湾的疫情可以有效控制，以免对于区域安全稳定造成影响。