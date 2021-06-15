台湾遇气候变化 为何加剧全球芯片短缺紧张

全球主要半导体芯片供应商--台湾，正面临前所未有的干旱之年。 然而，它的半导体工厂却需要大量的蓄水来保证芯片的生产过程，这让全球工业，特别是汽车业绷紧神经。

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新冠病毒虽然全球大流行且杀伤力强，但也有一个优点：它凸显出了整个世界对某些参与者的依赖，无论是在药学领域或是在 IT 领域。 尤其是半导体产品的电子芯片短缺的几个月来，导致全球整个工业连带受到冲击。 这个小小的部件如今几乎无处不在，无物不使用它，包括了在车辆中，这也迫使汽车制造商脚步放慢，甚至停止生产。这是法国全天候新闻电视台 bfmTV 指出的。

德国大众汽车集团上周宣布，由于缺乏半导体芯片，将可能放弃10万辆的汽车生产计划。大众汽车集团目前除了遇上全球原材料需求量太大，价格过分上涨的问题之外，还得面对极其棘手的市场上汽车芯片短缺的问题。

大众汽车的一位官员上周表示，由于生产能力的结构性缺乏，目前拖累整个汽车工业的全球电子芯片的短缺的时间可能会持续“长达两年”。

新冠病毒全球大流行打乱了全球半导体芯片的供应链，而这小小芯片却是汽车工业生产时不可或缺的重要一环。

由于后新冠疫情突然恢复的经济爆发力，大部分设立在亚洲的半导体芯片工厂都没有足够能力回应市场上的这种需求。

虽然大众汽车可能放弃10万辆汽车生产计划，但其采购经理表示，这种情况应该会从“第三季度”开始改善，但此后供应情况“将继续保持紧张”。 因此，这家德国汽车制造商打算“加强其对某些芯片的库存”，以便为未来做好更好的准备。

在汽车行业经过几十年来一直按照“及时”供货运作原则运之后，这将是一个翻转节骨眼。过去的这种“精准计算半导体芯片供货时间”。对于生产汽车集团来回，在库存上可以有更大的灵活性，因而可降低成本。

虽然全球经济现在都陷入半导体芯片缺货的紧张危机当中时，但又一个国家却做得很好：台湾。 这个小岛生产世界近一半的半导体，由于全球人类现今对 IT（例如随着实施远程办公）、以及人类移动的需求（有了电动自行车等）和科技产品（如智能手机等）的需求，带来对于这个小小芯片需求量的飙升，也推动了它的生产。

但问题是，处境舒适的这些台湾工厂，被这个严重的缺水问题导致无法满足全球这股巨大的需求；根据大众汽车集团指出，这种短缺至少还会持续两年。 如果雨水不够，台湾从此必须面对一个比它自己更强大的敌人：气候变化。

对于台湾最主要的芯片代工铸造厂来说，每天需要用水量为 156,000 吨

报道指出，这个国家已经经历了几个月的严重干旱，这是 50 年来最严重的干旱。 然而，水对工业至关重要，特别是对于进入组成半导体的多床层金属的清洁工作。 台湾岛上（也是世界上）最大的代工厂--台积电每天需要用水 156,000 吨水。 面对目前这种干旱缺水问题，这家巨头公司还启动了建设一个水处理厂俾能回收废水计划。 在等候建厂完成的同时，这些半导体工厂则使用罐装水车运来补充那些水量变得稀少的输水管道里的水。

台湾大学气候科学家许晃雄教授在 4 月中旬发表的一篇论坛文章中，呼吁政府要采取行动。 他解释说：“目前的干旱对于台湾人来说，是一个很好的教训、一项启示，在可预见的未来，他们可以预测情况将会如何恶化”，并强调雨量降水的减弱已经观察了几十年。 2020 年，台湾没有任何台风（它会带来降雨）登陆，这是自 1964 年以来的第一次。

法国推出一项“纳米2022”半导体计划

好消息是，气象预报12日、13日的周末，台湾又会再度下雨。 但是否因此就能储存够多的水呢？ 没有把握！但台湾这次的干旱缺水事件为该岛及其工业敲响了警钟。 这对于欧洲和美国来说也敲响了一个新的警钟；欧美试图把这个半导体的生产搬回自己国内，以避免目前的这种严重依赖台积电的情况。在法国，当局提出的一项“纳米 2022”计划应该可带来 10 亿欧元的公共投资来振兴半导体产。 根据美国巨头英特尔集团目前表态，也应该会在欧洲建一座巨型半导体工厂，以满足欧洲的需求，英特尔预计到了2030年，其生产能力将占了欧洲大陆半导体制造能力的 20%。