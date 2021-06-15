港府高度关注台山核电站泄漏威胁 称向粤查问 环团促公开资料

就美国有线新闻网络(CNN)指距离香港130公里的中国台山核电站有「实时辐射威胁」，香港行政长官林郑月娥表示，港府高度重视，今天会主动联络广东省有关部门了解情况。而环保团体人士则呼吁厂方和各方提高透明度，交代事件及公布相关数据，释除公众疑虑。

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林郑月娥今(15日)早出席会议前响应美媒报道时重申，两地有恒常监察制度，监察香港环境的核指标机制，由不同部门处理，包括天文台和水务署，港府昨晚已指出，情况一切正常和符合标准。港府今日会透过与广东省探讨核问题的机制，主动各对方了解情况，如有任何新发展，会作出公布。

香港邻近广东省地区有4座核电厂，环保团体「绿色和平」对事件表示担忧，但缺乏资料评估事件及其影响，呼吁各方面尽快公开相关信息。身兼香港气象学会发言人的核电站核安全咨询委员会委员梁荣武认为，厂方有能力评估事件影响，最理想做法是交代事件及公布相关数据，以释公众疑虑。

台山核电站前（13日）天发出公告，指周边环境指标正常。但CNN翌日报道，法国核电企业「法马通」（Framatome）本月初已知会美国政府，指其有份营运的中国台山核电站有「迫在眉睫的辐射威胁」，要求美方评估及提供技术支持，以修正问题。法马通又指，中方核监管部门一再调升可接受辐射安全水平，来避免为「失误事故续增」而关闭核设施。报道发布后，法马通主要股东法国电力公司（EDF）承认，台山核电站的惰性气体积聚，「看来与部分燃料棒问题有关」，但强调该核电站的隋性气体浓度仍然未超出中国标准上限。而美国的初步评估是目前的泄漏情况未达至「危机水平」，也不大可能演变成灾难，但承认正加紧监控。

台山核电站自2019年投产以来，截至今年4月，共发生7次「0级」偏差事件，是各电厂中最多的，而最近两次是在本年2月和4月，当局声称对机组安全运行、员工健康、周边公众和环境没有影响。天文台的辐射监测结果亦显示，香港环境辐射水平在过去一年一直维持正常。

台山核电厂被指中国形容为全球第三代核电站建设提供了成功范例，投产后，每年可减少标煤消耗约803万吨，减少温室气体排放超过2109万吨，相当于造林5.85万公顷。