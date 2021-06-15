黎智英涉违国安法案延至7月27日再审

香港壹传媒创办人黎智英被指“勾结外国势力”及协助“12港人”李宇轩潜逃等三项控罪，案件6月15日开庭。控方正式申请将案件移交到香港高等法院处理，并申请押后至7月27日在西九龙裁判法院进行交付程序。辩方不反对押后，没有保释申请，黎智英继续还押监房。

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据香港电台报导，控罪指，黎智英于去年7月1日至今年2月15日间，与前私人助理Mark Simon、律师助理陈梓华、12港人案被告李宇轩、 “我要揽炒”的刘祖廸及其他人串谋，请求外国或境外机构、组织、人员，实施对中国或香港当局进行制裁、封锁或者采取其他敌对行动。

另一控罪指，黎智英于去年7月至8月23日期间，在香港与李宇轩、陈梓华及其他人串谋，意图妨碍司法公正，在李宇轩被警方拘捕后协助他离港。

据《苹果日报》报导，周二黎智英的妻女到场参与旁听，并坐在旁听席第一排。开庭后，黎智英手执一本书步入犯人栏，他被安排坐在距离旁听席最远的位置，戴上耳机。黎智英身旁有三名男庭警看守，挡著他望向旁听席的视线。聆讯期间，黎一度将身体倚后，向亲友点头及挥手。

除了被控涉嫌触犯香港国安法罪行外，黎智英此前因为参与非法集结等罪被判刑，目前仍在狱中。