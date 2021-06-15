黎智英獲頒「杜魯門 - 列根自由獎」盛讚黎與港人在「反修例」表現英勇

目前在囚的香港壹傳媒創始人黎智英2021年6月14日獲頒對抗共產主義的自由獎

正在獄中服刑的壹傳媒創辦人黎智英，獲頒美國共產主義受害者紀念基金會把年度最高榮譽「杜魯門—列根自由獎」（Truman-Reagan Medal of Freedom），以表揚他畢生追求自由和民主，以及不惜代價地堅毅反抗中共獨裁及其他暴政。聲明指出，黎和很多港人在2019年反對修訂逃犯條例運動中的英勇表現，反映人類對自由的渴求永不消亡。

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黎智英是繼榮休主教陳日君樞機之後第二個獲得此項殊榮的港人，曾於2019年在美國白宮會見黎智英的前副總統彭斯在他的社交平台回應黎獲獎時形容，黎智英因支持香港民主而入獄，共產主義受害者紀念基金會頒發這獎項給他，十分正確，他最後以「天佑黎智英」作結。

基金會在美國時間上周五(11日)於國會山莊有13國領事出席的獻花儀式上公布本年度得獎人，指黎智英因參與2019年香港「親民主運動」(即反修例運動)而被判囚共14個月。聲明指出，本年度獻花儀式別具意義，因為現在剛好是香港反修例運動兩周年，中共對運動的粗暴鎮壓，反映共產政權不會容忍少少的自由；而世人亦驚悉中共在新疆對維吾爾族進行「種族滅絕」。

共產主義受害者紀念基金會的聲明指出，黎智英是一個企業家兼運動人士，以抨擊中共著名，加上他支持民主運動，因此他的生意備受中共猛烈譴責波及。除了因為參與前年兩次和平遊行而被判囚14個月之外，他還背負多項罪名，尚需面對六場審訊，包括被指涉嫌勾結外國勢力，涉嫌違反《港區國安法》。

無國界記者去年12月頒發「言論自由獎」予黎智英，表揚他在《蘋果日報》的角色和努力。