黎智英获颁「杜鲁门 - 列根自由奖」盛赞黎与港人在「反修例」表现英勇

目前在囚的香港壹传媒创始人黎智英2021年6月14日获颁对抗共产主义的自由奖

正在狱中服刑的壹传媒创办人黎智英，获颁美国共产主义受害者纪念基金会把年度最高荣誉「杜鲁门—列根自由奖」（Truman-Reagan Medal of Freedom），以表扬他毕生追求自由和民主，以及不惜代价地坚毅反抗中共独裁及其他暴政。声明指出，黎和很多港人在2019年反对修订逃犯条例运动中的英勇表现，反映人类对自由的渴求永不消亡。

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黎智英是继荣休主教陈日君枢机之后第二个获得此项殊荣的港人，曾于2019年在美国白宫会见黎智英的前副总统彭斯在他的社交平台回应黎获奖时形容，黎智英因支持香港民主而入狱，共产主义受害者纪念基金会颁发这奖项给他，十分正确，他最后以「天佑黎智英」作结。

基金会在美国时间上周五(11日)于国会山庄有13国领事出席的献花仪式上公布本年度得奖人，指黎智英因参与2019年香港「亲民主运动」(即反修例运动)而被判囚共14个月。声明指出，本年度献花仪式别具意义，因为现在刚好是香港反修例运动两周年，中共对运动的粗暴镇压，反映共产政权不会容忍少少的自由；而世人亦惊悉中共在新疆对维吾尔族进行「种族灭绝」。

共产主义受害者纪念基金会的声明指出，黎智英是一个企业家兼运动人士，以抨击中共著名，加上他支持民主运动，因此他的生意备受中共猛烈谴责波及。除了因为参与前年两次和平游行而被判囚14个月之外，他还背负多项罪名，尚需面对六场审讯，包括被指涉嫌勾结外国势力，涉嫌违反《港区国安法》。

无国界记者去年12月颁发「言论自由奖」予黎智英，表扬他在《苹果日报》的角色和努力。