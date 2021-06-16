日防相在东盟防长扩大会议提台海和平稳定重要性

台湾国防部6月15日表示，28架解放军军机当天飞入台湾西南防空识別区（ADIZ），创其公布统计以来最多架次纪录。对此，美国国防部发言人苏普莱（John Supple）16日向媒体重申，美国对台湾的承诺坚若磐石。日本防卫大臣岸信夫当天在出席东盟防长扩大会议中，提及台海和平稳定对区域及国际社会的重要性。

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台湾国防部周二在官网“即时军事动态”专区发布消息称，解放军一架运8反潜机、四架轰6机、一架运8远干机，两架空警500、14架歼16，以及六架歼11飞入台湾西南防空识別区及台湾东南海空域。对此，台空军指出，“派遣空中巡逻兵力应对、广播驱离、防空导弹追监”。据悉，这是自今年4月12日25架解放军军机飞入台湾空域后，创台方公布统计以来最多架次纪录。自去年9月初以来，解放军军机几乎每天“常态化”飞入台湾西南方的防空识别区。

据中央社报导，五角大楼发言人苏普莱周三回覆媒体讯问时表示，包括台海在内的印太地区和平、安全与稳定是美国的持久利益。中国在台湾附近不断增加的军事活动，正在破坏稳定，并增加误判风险。他重申美国政府对台的一贯立场指出，美国对台湾的承诺坚若磐石，有助于维护台海与区域和平稳定。苏普莱强调，为因应中国日益增长的威胁，美国会持续深化与台湾的非官方安全关系，确保台湾有足够的自我防卫能力。

另据《产经新闻》报导，岸信夫周三在参加东盟防长视频扩大会议时特别提及，中国对台湾越来越大的军事压力。他强调，“台湾海峡的和平与稳定不仅对该地区而且对国际社会都很重要”。 岸信夫称，“日本仍然坚持立场，希望双方通过直接对话和平解决这一问题”。此前，七国集团在6月13日峰会结束后发表的联合公报中表示，“我们强调台湾海峡两岸和平与稳定的重要性，并鼓励和平解决两岸问题。”

据了解，岸信夫在发言中还提到了北京方面在2月份颁布的《海警法》。 他称，“从与国际法一致的角度来看，这部法律包含了一些有问题的条款，如模糊的适用水域和使用武器的权力。 《海警法》不得损害有关国家的合法利益。”