港警二度搜查苹果日报大楼 英国和欧盟回应

香港警方6月17日再次大规模搜查《苹果日报》报社大楼，并引香港国安法第29条涉嫌“串谋勾结外国或境外势力危害国家安全罪”拘捕包括《苹果日报》总编辑罗伟光在内的五名报社高级编辑和高管，冻结该报三家关联公司资产共1800万港元。这一事件的发生受到了国际媒体的高度关注。英国政府和欧盟率先作出回应。

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这是继2020年8月以来，香港警方第二次大规模搜查《苹果日报》报社大楼。据悉，警方动员500余人执行搜查与拘捕行动，带走壹传媒行政总裁张剑虹、壹传媒集团营运总裁周达权、《苹果日报》副社长陈沛敏、总编辑罗伟光和苹果动新闻平台总监张志伟。路透社报道称，500名香港警察仔细检查了记者的电脑和笔记本。这是香港首宗当局称媒体报道涉嫌违反国安法的案例。

对此，欧盟外交事务与安全政策发言人马斯拉里（Nabila Massrali）在一份声明中说，这次突袭“进一步表明国安法是如何被用来扼杀香港的媒体自由和言论自由的”。欧盟表示，“至关重要的是，香港居民的所有现有权利和自由都得到充分保护，包括新闻和出版自由。”

英国外交大臣拉布(Dominic Raab)在推特上表示，“今天对香港《苹果日报》的突击检查和逮捕表明北京正在利用国安法来对付不同的声音，而不是解决公共安全问题。新闻自由是中国在《中英联合声明》中承诺保护的权利之一，应该得到尊重。”

台湾外长吴钊燮周四透过推特称，“威权主义正对香港极度濒危自由的象征《苹果日报》发动残酷作战，看到这样的悲剧发生，我感到无法言喻的愤怒和哀伤。”

香港记者协会批评警方依国安法逮捕《苹果日报》高层，认为此举在业界散播恐惧，严重损害新闻自由。据香港电台引述记协主席杨健兴说，报馆刊登的文章内容不一定代表报馆立场，如果因刊登文章而被指违反国安法，将在业界散播恐惧，严重损害新闻自由。

杨健兴说，警方大规模搜查苹果日报，包括翻阅记者的新闻材料，难以用文字形容新闻自由面对的恐怖情况，并担心事件令新闻界自我审查的情况更严重。