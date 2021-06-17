港警二度搜查蘋果日報大樓 英國和歐盟回應

香港警方6月17日再次大規模搜查《蘋果日報》報社大樓，並引香港國安法第29條涉嫌“串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪”拘捕包括《蘋果日報》總編輯羅偉光在內的五名報社高級編輯和高管，凍結該報三家關聯公司資產共1800萬港元。這一事件的發生受到了國際媒體的高度關注。英國政府和歐盟率先作出回應。

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這是繼2020年8月以來，香港警方第二次大規模搜查《蘋果日報》報社大樓。據悉，警方動員500餘人執行搜查與拘捕行動，帶走壹傳媒行政總裁張劍虹、壹傳媒集團營運總裁周達權、《蘋果日報》副社長陳沛敏、總編輯羅偉光和蘋果動新聞平台總監張志偉。路透社報道稱，500名香港警察仔細檢查了記者的電腦和筆記本。這是香港首宗當局稱媒體報道涉嫌違反國安法的案例。

對此，歐盟外交事務與安全政策發言人馬斯拉里（Nabila Massrali）在一份聲明中說，這次突襲“進一步表明國安法是如何被用來扼殺香港的媒體自由和言論自由的”。歐盟表示，“至關重要的是，香港居民的所有現有權利和自由都得到充分保護，包括新聞和出版自由。”

英國外交大臣拉布(Dominic Raab)在推特上表示，“今天對香港《蘋果日報》的突擊檢查和逮捕表明北京正在利用國安法來對付不同的聲音，而不是解決公共安全問題。新聞自由是中國在《中英聯合聲明》中承諾保護的權利之一，應該得到尊重。”

台灣外長吳釗燮周四透過推特稱，“威權主義正對香港極度瀕危自由的象徵《蘋果日報》發動殘酷作戰，看到這樣的悲劇發生，我感到無法言喻的憤怒和哀傷。”

香港記者協會批評警方依國安法逮捕《蘋果日報》高層，認為此舉在業界散播恐懼，嚴重損害新聞自由。據香港電台引述記協主席楊健興說，報館刊登的文章內容不一定代表報館立場，如果因刊登文章而被指違反國安法，將在業界散播恐懼，嚴重損害新聞自由。

楊健興說，警方大規模搜查蘋果日報，包括翻閱記者的新聞材料，難以用文字形容新聞自由面對的恐怖情況，並擔心事件令新聞界自我審查的情況更嚴重。