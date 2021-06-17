黑利向共和党议员警告：如果中国拿下台湾 一切就都完了

美国前驻联合国大使，被认为有望代表共和党参选2024年总统大选人物之一的妮基·黑利（Nikki Haley）6月16日在参加美国国会众议院共和党研究委员会（RSC）闭门会议时称，“中国一心想要称霸世界，而台湾就是零点”。

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共和党研究委员会是美国会众议院最大的保守派党团，由约150位共和党籍议员组成。不久前刚刚结束对以色列访问的，黑利周三在参加该团体闭门会议时提出，“如果中国控制了台湾，北京将有恃无恐地夺取全球各地的其他领土”。据《国会山报》报导，黑利在会上表示，美国必须对中方采取更有力的行动，首先是与印度、澳大利亚、日本、韩国和加拿大等盟友一起组织抵制2022年北京冬奥会。

黑利在国会山的地下室会议厅内向到场的约70名共和党议员说，“中国（举办）的上一届奥运会是他们（在国际舞台上）的初次登场。他们就是这样看待它的。他们在向世界介绍自己。下一届奥运会，如果起没有受到影响，这是他们展示自己现在是世界超级大国的方式。”她续称，“如果我们不进行抵制，如果我们不做一些事情来真正呼吁他们，记住我的话。台湾就是下一个。如果他们拿下台湾，一切都完了，因为他们会认为这使他们可以自由地攫取任何领土，不是在该地区，而是在他们想去的任何地方。”

报导指，黑利在会上还指责美国总统拜登和其他七国集团领导人本周发表的呼吁中方停止侵犯人权的联合公报极其软弱，认为七国集团反而应该确定台湾是一个 “主权国家”。值得一提的是，虽然黑利目前被认为是可以代表共和党参加2024年大选的候选人之一，但包括她在内的对参选美国总统感兴趣的共和党人大多都表示，如果特朗普在2024年寻求与拜登再来一次竞赛，他们将不会参选。因为今年1月6日发生的特朗普支持者冲击国会山事件，黑利曾公开出面对特朗普的煽动角色提出批评。

除了对拜登政府目前推出的系列大规模投资等国内政策进行批评外，黑利在当天的发言中花了不少篇幅关注中国问题。她向到场的共和党人表示，北京然是对美国和世界各地民主国家的生存性威胁，而且中方官员不应该被信任。她说，“一带一路”倡议在全球几十个国家建设桥梁、隧道和其他基础设施项目，这是在全世界获得影响力和权力的手段。黑利说，“他们所做的是，他们等不及了像当下的时刻发生，然后等待像新冠疫情这样的时候。他们说，'你付不起吗？现在给我你的电力网，现在给我你的军事设施，我们要你的港口'。现在你看看那张地图，它会让你对他们想要做的事情感到脊背发凉。”

此外，黑利对在网络空间发动的战争进行了令人不安的描述。她说，北京刚刚通过了一项数据安全措施，规定所有私人数据现在都是国家资产。期间，当被一位议员问到，当中国向美国出售药品、医疗设备和如此多的廉价商品时，美国该如何应对；黑利说，“不要用恐惧来引导。不要对中国感到害怕。强势追击他们。积极地去追赶他们。他们无法切断我们，就像我们无法切断他们一样。”