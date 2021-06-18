港警引国安法起诉张剑虹、罗伟光 联合国人权高专办发声

香港警方6月17日以涉嫌违反国安法为由拘捕了壹传媒及《苹果日报》五名高层，并突击搜查报社大楼，检取多部电脑主机、冻结三间公司合共1800万元资产。港府18日发表新闻稿称，警方国安处正式落案检控分别59岁和47岁的男子，违反《香港国安法》第29条，串谋“勾结外国或者境外势力危害国家安全罪”，二人将于19日被带到西九龙裁判法院提讯。

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据了解，遭起诉的分别是壹传媒行政总裁张剑虹和《苹果日报》总编辑罗伟光。同样被捕的壹传媒集团营运总裁兼财务总裁周达权、《​苹果日报》副社长陈沛敏及苹果动新闻平台总监张志伟在被扣留约40小时后已获保释。

新闻稿称，港警国安处亦向有关三间公司派递检控书，控告他们违反上述罪行，并通告他们须要委派代表于六月十九日早上到西九龙裁判法院应讯。

据路透社周五报导，联合国人权高专办发言人科尔维尔（Rupert Colville）向媒体表示，香港警方突袭《苹果日报》，“对媒体自由发出了进一步的寒蝉效应”。科尔维尔表示，“我们呼吁香港当局根据《基本法》，尊重其在《公民权利和政治权利国际公约》下的义务，特别是言论自由、和平集会和结社自由以及参与公共事务的权利。”