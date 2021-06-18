美军参联会主席：中国是我们的头号地缘战略安全挑战

美国国防部长奥斯汀(Lloyd Austin)和美国参谋长联席会议主席米利（Mark Milley）6月17日就2022财年国防部预算申请参加了由国会参议院拨款委员会举行的听证会。米利在会上发言称，中国是美国的头号地缘战略安全挑战，但与中国的战争不是不可避免的。就台海问题，他在听证会上指出，由于中国还需要进一步发展所需要的能力，中国不太可能会近期利用军事手段夺取台湾。

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米利在发言中向参议员指出，“当前的战略格局正在发生快速变化，对各地区和世界的和平与稳定的威胁可能会增加”他说，“中国是我们的头号地缘战略安全挑战。历史不是基于决定论的，与中国的战争不是不可避免的。中国显然是一个越来越有能力的战略竞争者，我们需要将我们的关系保持在竞争而不是冲突的状态”。米利说，“这最好通过综合威慑来实现，即美国相对于中国保持军事上的强大，我们在所有不同的战争领域保持军事上的优势。如果我们在军事上保持对对手的优势，那么冲突就不太可能发生。”

米利说，“中国正在挑战太平洋地区的和平现状，并有意在本世纪中叶之前修改全球国际秩序。中国正在该地区进行大规模的演习，重点是两栖登陆、联合射击和海上打击的场景”。他说，“这些行动威胁到我们的盟友和伙伴的自主权，危及航行、飞越和其他合法使用海洋的自由，并损害区域和平与稳定。简而言之，中国已经并继续发展重要的核、太空、网络、陆地、空中和海上军事能力”。

在谈到台海局势时，米利表示，尽管台湾依然是中国的一个核心国家利益，但“目前没有太多的意向或动机去采取军事手段。”他解释说，“没有理由采取军事行动，他们也知道。所以我认为这种可能性在中期和短期的未来可能很低。”米利说，“我对能力的判断是，我认为中国还需要继续发展实际不开玩笑的能力，来采取军事行动，通过军事手段夺取整个台湾岛，如果他们希望这样做的话。”

此外，一同出席作证的奥斯汀表示，“我们必须在陆地、海上、空中以及包括太空和网络空间在内的新兴领域保持并提高这一优势”。他说，“我相信，总统的预算要求有助于我们做到这一点”。就2022财年的国防预算请求，奥斯汀谈到，“提出这一要求是因为我们认识到，我们的竞争对手：特别是中国在继续提高他们的能力。我们必须超越这些进步，以保持对世界各地冲突的可靠威慑力。”

当谈到区域性挑战时，奥斯汀说，“在印太地区，我们正面临着一个日益自信的中华人民共和国。北京的地区野心越来越大，其足迹遍布世界各地，利用巨大的经济影响力，鼓励并在某些情况下胁迫各国深化与中国的关系”。他说，“但中国的野心不仅是经济上的。它试图利用其影响力来改变该地区的规则和规范，侵蚀民主价值和人权，并挑战自由和开放的印太地区。总统的《临时国家安全战略指南》认为，中国是唯一能够结合其经济、外交、军事和技术力量对国际秩序发起持续挑战的全球竞争者。”

奥斯汀说，“作为国防部，我们的责任是保护和捍卫我们在印太地区的利益，并向我们的盟友和伙伴保证我们对共同目标的承诺。这需要与中国人民解放军的快速军事现代化保持同步，并保持对解放军在中国南海和东海、第二岛链和其他地区的进展的关注。”

奥斯汀说，“这就是为什么我在任职初期成立了中国问题特别工作组。工作组的任务是对国防部有关中国事务的政策、方案和程序进行基线评估，以便我们能够更好地应对中国带来的挑战。工作队现在已经完成了它的工作。根据其建议，昨天我发布了内部指南，启动了整个部门的主要工作，以应对中国这一美国的头号步步紧逼的挑战。”