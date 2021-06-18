美軍參聯會主席：中國是我們的頭號地緣戰略安全挑戰

美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)和美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）6月17日就2022財年國防部預算申請參加了由國會參議院撥款委員會舉行的聽證會。米利在會上發言稱，中國是美國的頭號地緣戰略安全挑戰，但與中國的戰爭不是不可避免的。就台海問題，他在聽證會上指出，由於中國還需要進一步發展所需要的能力，中國不太可能會近期利用軍事手段奪取台灣。

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米利在發言中向參議員指出，“當前的戰略格局正在發生快速變化，對各地區和世界的和平與穩定的威脅可能會增加”他說，“中國是我們的頭號地緣戰略安全挑戰。歷史不是基於決定論的，與中國的戰爭不是不可避免的。中國顯然是一個越來越有能力的戰略競爭者，我們需要將我們的關係保持在競爭而不是衝突的狀態”。米利說，“這最好通過綜合威懾來實現，即美國相對於中國保持軍事上的強大，我們在所有不同的戰爭領域保持軍事上的優勢。如果我們在軍事上保持對對手的優勢，那麼衝突就不太可能發生。”

米利說，“中國正在挑戰太平洋地區的和平現狀，並有意在本世紀中葉之前修改全球國際秩序。中國正在該地區進行大規模的演習，重點是兩棲登陸、聯合射擊和海上打擊的場景”。他說，“這些行動威脅到我們的盟友和夥伴的自主權，危及航行、飛越和其他合法使用海洋的自由，並損害區域和平與穩定。簡而言之，中國已經並繼續發展重要的核、太空、網絡、陸地、空中和海上軍事能力”。

在談到台海局勢時，米利表示，儘管台灣依然是中國的一個核心國家利益，但“目前沒有太多的意向或動機去採取軍事手段。”他解釋說，“沒有理由採取軍事行動，他們也知道。所以我認為這種可能性在中期和短期的未來可能很低。”米利說，“我對能力的判斷是，我認為中國還需要繼續發展實際不開玩笑的能力，來採取軍事行動，通過軍事手段奪取整個台灣島，如果他們希望這樣做的話。”

此外，一同出席作證的奧斯汀表示，“我們必須在陸地、海上、空中以及包括太空和網絡空間在內的新興領域保持並提高這一優勢”。他說，“我相信，總統的預算要求有助於我們做到這一點”。就2022財年的國防預算請求，奧斯汀談到，“提出這一要求是因為我們認識到，我們的競爭對手：特別是中國在繼續提高他們的能力。我們必須超越這些進步，以保持對世界各地衝突的可靠威懾力。”

當談到區域性挑戰時，奧斯汀說，“在印太地區，我們正面臨著一個日益自信的中華人民共和國。北京的地區野心越來越大，其足跡遍布世界各地，利用巨大的經濟影響力，鼓勵並在某些情況下脅迫各國深化與中國的關係”。他說，“但中國的野心不僅是經濟上的。它試圖利用其影響力來改變該地區的規則和規範，侵蝕民主價值和人權，並挑戰自由和開放的印太地區。總統的《臨時國家安全戰略指南》認為，中國是唯一能夠結合其經濟、外交、軍事和技術力量對國際秩序發起持續挑戰的全球競爭者。”

奧斯汀說，“作為國防部，我們的責任是保護和捍衛我們在印太地區的利益，並向我們的盟友和夥伴保證我們對共同目標的承諾。這需要與中國人民解放軍的快速軍事現代化保持同步，並保持對解放軍在中國南海和東海、第二島鏈和其他地區的進展的關注。”

奧斯汀說，“這就是為什麼我在任職初期成立了中國問題特別工作組。工作組的任務是對國防部有關中國事務的政策、方案和程序進行基線評估，以便我們能夠更好地應對中國帶來的挑戰。工作隊現在已經完成了它的工作。根據其建議，昨天我發布了內部指南，啟動了整個部門的主要工作，以應對中國這一美國的頭號步步緊逼的挑戰。”