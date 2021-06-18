苹果日报事件 国民、民进两党齐发声关注

香港警方6月17日引香港国安法搜查《苹果日报》报社大楼、拘捕壹传媒集团及该报5名高层。在台湾方面，国民党18日对此回应指，港府执法已经造成寒蝉效应、实质上限缩香港社会言论自由，港府的做法令人遗憾。民进党在事发当天表示，港府选在七一香港主权移交日前夕再大动作拘捕媒体人士，如此举措只会让中共七一的百年党庆蒙上阴影。

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据中央社报导，国民党周五发出新闻稿对该事件表达高度的忧虑，国民党指出，“港府执法已经造成寒蝉效应、实质上限缩香港社会言论自由，港府的做法令人遗憾”。国民党表示，“言论自由和司法独立是保障香港民主发展的必要条件。对于新闻自由的尊重，则是言论自由的基本底线。港府的执法，尤其是在涉及港版国安法的使用方面，应该要更为审慎，也要有更严格的界定，这关乎到香港司法的独立性”。

国民党称，“基于和香港的渊源，和中华民国宪法下台湾与香港间的特殊关系，国民党长期关注香港局势，对于港人的处境最能感同身受。呼吁港府，只有探查民意向背，才能够长治久安。以港版国安法拘捕媒体高层，无助于香港的稳定，也无助于陆港关系的和谐。”

民进党周四表示，“香港国安处上午动员上百名警力再搜索香港《苹果日报》大楼，并以违反国安法为由逮捕香港《苹果日报》高层5人，港府选在七一香港主权移交日前夕再大动作拘捕媒体人士，并套用‘勾结境外势力’等罪名，无非是在七一前再次恫吓香港人民，但如此举措也只会让中共七一的百年党庆蒙上阴影。”

民进党称，“香港的情势恶化严峻，社会应持续关切中共对港人基本权利的侵害。中共从先前施行港版国安法、‘DQ’民主派议席、乃至片面修改香港选制，这些行为都已使得‘一国两制’彻底毁坏”。民进党称，“国际社会也严正关切，并呼吁中共停止对港打压，尊重《中英联合声明》等文件，这显见中共扼杀香港民主、破坏国际秩序的作为，只会加深国际社会对中国政府的不信任与疑虑。”

民进党称，“将持续支持香港人民争取自由民主的权利，继续照顾和关怀需要协助的香港民众，同时民进党也会与国际社会一同持续密切关注情势发展。”