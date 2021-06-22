港澳商討通關 香港明起放寬防疫社距 惟4人限聚令不變

香港昨(21日)天沒有新增本地武漢肺炎感染個案，是連續14天本地「清零」，若能在末來14天維持此紀錄，澳門表示，可以重啟通關安排，但初期名額不會多。隨着疫情放緩，港府亦決定由明(23日)天起放寬食肆和公眾娛樂場所的入座率和每桌人數上限，但規定公眾地方不可多於4人聚集的限聚令則維持不變。行政長官林鄭月娥否認這是針對遊行，強調是防市民聚會。

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此外，港府亦正考慮分階段讓完成接種兩劑疫苗滿14天的抵港人士縮短檢疫期至7天。林鄭月娥表示，首階段最快本月底落實，讓從外國返港的香港居民在機場完成病毒檢測和出示三個月內有效的陽性血清檢測結果，便可以縮減檢疫期。首階段展開後的一個月內，符合上述條件的海外「非香港居民」亦可望縮短檢疫期，但須在抵埗後進行血清測試，證實帶有抗體才可。

至於香港的新社交距離措施，將由明天至7月7日實行，即香港的室內回歸慶祝活動將會受惠。新安排下，食肆員工若已接種一劑或兩劑疫苗，食客入座率可提高至七成半或滿員；宴會人數上限亦放寛至180人。另外，酒吧、夜店等的每桌人客上限亦放寬一半至4人；至於游泳池、宗教場所、股東大會等場合的入場人數上限亦放寬了四分之一左右。其次，主題樂園戶外表演者和健身中心顧客若已完成接種疫苗，表演或健身時可以不用戴口罩。

林鄭月娥昨在記者會上表示，措施或許不能完全令商界滿意，部分市民亦可能覺得嚴厲，但要控制風險，便須提高疫苗接種率，現時的比例「並不理想」。截至昨晚，香港已注射322萬劑疫苗，已接種第一劑疫苗人士占合資格人口28.5%。

不過，港府無意放寬4人限聚令，林鄭月娥否認這是針對示威遊行，而是針對聚會，因為香港各處每逢周末都有聚會，存在風險，難以有效規管。

然而，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良認為，港府維持4人限聚令是考慮了非科學及與疫情無關的因素，他解釋，從科學而言，室外空氣流通，傳播風險遠比室內為低，如果室內處所可放寬人數上限，戶外人數限制亦可放寬。他還說，香港過去四波疫情，大部分群組爆發都在室內發生。

民陣臨時召集人鍾松輝亦批評，港府放寬室內飯聚人數但卻維持室外人數聚集是犯駁，認為限聚令已淪為否決遊行申請的借口，直指政府目的昭然若揭，是「司馬昭之心」，即路人皆見。