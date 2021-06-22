港澳商讨通关 香港明起放宽防疫社距 惟4人限聚令不变

香港昨(21日)天没有新增本地武汉肺炎感染个案，是连续14天本地「清零」，若能在末来14天维持此纪录，澳门表示，可以重启通关安排，但初期名额不会多。随着疫情放缓，港府亦决定由明(23日)天起放宽食肆和公众娱乐场所的入座率和每桌人数上限，但规定公众地方不可多于4人聚集的限聚令则维持不变。行政长官林郑月娥否认这是针对游行，强调是防市民聚会。

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此外，港府亦正考虑分阶段让完成接种两剂疫苗满14天的抵港人士缩短检疫期至7天。林郑月娥表示，首阶段最快本月底落实，让从外国返港的香港居民在机场完成病毒检测和出示三个月内有效的阳性血清检测结果，便可以缩减检疫期。首阶段展开后的一个月内，符合上述条件的海外「非香港居民」亦可望缩短检疫期，但须在抵埗后进行血清测试，证实带有抗体才可。

至于香港的新社交距离措施，将由明天至7月7日实行，即香港的室内回归庆祝活动将会受惠。新安排下，食肆员工若已接种一剂或两剂疫苗，食客入座率可提高至七成半或满员；宴会人数上限亦放寛至180人。另外，酒吧、夜店等的每桌人客上限亦放宽一半至4人；至于游泳池、宗教场所、股东大会等场合的入场人数上限亦放宽了四分之一左右。其次，主题乐园户外表演者和健身中心顾客若已完成接种疫苗，表演或健身时可以不用戴口罩。

林郑月娥昨在记者会上表示，措施或许不能完全令商界满意，部分市民亦可能觉得严厉，但要控制风险，便须提高疫苗接种率，现时的比例「并不理想」。截至昨晚，香港已注射322万剂疫苗，已接种第一剂疫苗人士占合资格人口28.5%。

不过，港府无意放宽4人限聚令，林郑月娥否认这是针对示威游行，而是针对聚会，因为香港各处每逢周末都有聚会，存在风险，难以有效规管。

然而，香港大学感染及传染病中心总监何栢良认为，港府维持4人限聚令是考虑了非科学及与疫情无关的因素，他解释，从科学而言，室外空气流通，传播风险远比室内为低，如果室内处所可放宽人数上限，户外人数限制亦可放宽。他还说，香港过去四波疫情，大部分群组爆发都在室内发生。

民阵临时召集人钟松辉亦批评，港府放宽室内饭聚人数但却维持室外人数聚集是犯驳，认为限聚令已沦为否决游行申请的借口，直指政府目的昭然若揭，是「司马昭之心」，即路人皆见。