美国批港府控《苹果》出于政治动机  黎智英获颁伊菲尔新闻自由奖

香港《苹果日报》可能因港府藉《港区国安法》冻结资金而结业，美国国务院指责港府藉该法例任意攻击独立传媒，做法出于政治动机。不过，香港特首林郑月娥否认以国安法打击新闻和言论自由。另一方面，在囚的《苹果》创办人黎智英，获美国的保护记者委员会颁发伊菲尔新闻自由奖，是他年内获颁第四个言论自由奖项。

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美国国务院发言人普莱斯昨(21日)午回应《苹果日报》的公司资金遭当局冻结时表示，美方高度关切香港当局藉国安法选择性执法，任意锁定独立传媒机构作为攻击目标实在是极为恶劣的做法，而以国安法中的「串谋勾结外国或境外势力危害国家安全」罪提控，纯粹是出于政治动机。

普莱斯在例行记者会上又说，美方关注港府加强以国安法压迫独立媒体、让不同政见人士噤声及扼杀言论自由，认为是破坏北京在《中英联合声明》下维护香港高度自治及保障港人权利自由的国际承诺。美国呼吁中港当局停止上述破坏承诺和限制信息自由的行为，否则，香港作为国际商业枢纽的地位将会受损，他重申，会与港人并肩同行。

在香港，行政长官林郑月娥今(22日)早出席会议前主动回应美国政府的相关批评，指美方的指控全然错误，认为《苹果》并非只是与外国交流意见，强调控告《苹果》是基于该报触犯国安法的明显证据，呼吁外国政府不应对中港持双重标准，促请他们不要指控港府以国安法作为打击传媒和言论自由的工具。

另外，在《苹果》可能被迫于日内结业的消息传出之际，在美国的保护记者委员会宣布，会把本年度的伊菲尔新闻自由奖(Gwen Ifill Press Freedom Award)颁予壹传媒和《苹果日报》创办人黎智英，以表扬他对新闻自由杰出且历久不衰的奉献。委员会董事会主席嘉露(Kathleen Carroll)形容，黎是新闻自由斗士，一直在中共以及在港亲共人士打压下，争取自由出版。

今年的颁奖礼订于11月18日举行，委员会期望，作为在中共收紧管治下的香港争取自由的有力象征，黎智英能亲身领奖。不过，以香港监狱机构初时禁止民主党前主席胡志伟为亡父奔丧的例子看来，仍然在囚的黎智英亲赴美国领奖的机会将是零。

自11月起，被拘捕及后被囚的黎智英，先后获得美国阿克顿学院（Acton Institute）颁发「信仰与自由奖」、以法国为基地的「无国界记者」颁发的「新闻自由特别贡献奖」，以及美国共产主义受害者纪念基金会的年度最高荣誉「杜鲁门—列根自由奖」（Truman-Reagan Medal of Freedom），以表扬他毕生追求自由和民主和反抗中共独裁。