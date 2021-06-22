《苹果》部分网上新闻已停 前高层指已现「报禁」事关全港

创刊26年的《苹果日报》可能因港府冻结资金而停刊，今天虽能如常出版，但由于不少人即日辞职，尤其是网上实时新闻组别，网上晚间新闻报道和财经新闻由今(22日)天凌晨起停止更新。曾是壹传媒高层的李月华形容，港府对《苹果》的做法，俨如「报禁」，忧虑其他公司亦可能面对同样命运。行政长官林郑月娥则强调，《港区国安法》是「有法必用、执法必严、违法必究」。

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拥有《苹果日报》的壹传媒集团，其董事会昨日决定，去信当局要求解冻资金以支付员工薪金，星期五再开会决定是否翌日起停止运作。但消息传出后，不少员工已按副社长陈沛敏指可实时辞职并生效的承诺提出请辞，并执拾个人物品后离开。

《苹果日报》今天如常出版，但能否持续到周五仍是未知之数。据了解，不少前线记者表明与公司共进退，但部分新闻版的主管和大部分负责网上实时新闻的员工已请辞，例如动新闻「剪片」已全部辞职，未知是否因为这个原因，每晚的「9点半苹果新闻报道」成为最先向观众告别的内容，主持人昨晚在直播时段的主要新闻提要后表示，将是最后一晚播出，节目尾声时感谢苹果完成「回应时代」这个不可能的任务，祝愿「港人珍重，有缘再会」。其后，财经新闻网上版亦公布，今日凌晨零时起停止更新。据悉，财经新闻组高层已请辞，该组员工今天放假。

香港记者协会新任主席陈朗升今早在电台节目估计，《苹果日报》难以延续营运，该报拥有庞大而资深的新闻团队亦可能流失，为此感到可惜，直言是一个时代的终结，亦是港人的损失。浸会大学新闻系高级讲师吕秉权形容，《苹果》敢于报道「主旋律」以外的声音，其生存可说是「一国两制的寒暑表」，一旦消失，反映政权失去容忍主旋律以外声音的雅量。

曾在壹传媒工作十九年的前台湾苹果日报网络中心总监李月华，以「恐怖」形容港府处理香港《苹果日报》的手法，她今早在电台节目上表示，被指控的《苹果》高层在未经审讯下已失去自由，相关公司在未被定罪的情况下，已被冻结1800万港元，直言香港已出现「报禁」。她告诫市民，事件不单止是针对壹传媒创办人黎智英及《苹果日报》，以国安法午么都可被指为犯禁，相同情况可以在其他公司和港人身上发生，可以说是事关全港。

而连日没有响应《苹果》事件的特首林郑月娥今早出席会议前的记者简报会时终于表态，称《苹果日报》涉嫌违反《港区国安法》的案件已进入司法程序，不宜评论，至于会否解冻该报部分资产，港府会依法办事，交由保安局局长决定。但她强调，今次的执法行动与一般正常新闻工作无关，而是针对涉嫌危害国家安全的行为，不能说事件牵涉新闻机构或其负责人，便是打击新闻自由。

她续称，国安法是有法必用、执法必严、违法必究，港府不会让法律形同虚设，而国安法的立法目的，不单止是防范和制止，亦具有阻吓作用，相信随着涉及国安法的案件在法庭开审，公众会更清楚法律的诠释和执行。