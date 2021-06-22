《蘋果》部分網上新聞已停 前高層指已現「報禁」事關全港

創刊26年的《蘋果日報》可能因港府凍結資金而停刊，今天雖能如常出版，但由於不少人即日辭職，尤其是網上實時新聞組別，網上晚間新聞報道和財經新聞由今(22日)天凌晨起停止更新。曾是壹傳媒高層的李月華形容，港府對《蘋果》的做法，儼如「報禁」，憂慮其他公司亦可能面對同樣命運。行政長官林鄭月娥則強調，《港區國安法》是「有法必用、執法必嚴、違法必究」。

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擁有《蘋果日報》的壹傳媒集團，其董事會昨日決定，去信當局要求解凍資金以支付員工薪金，星期五再開會決定是否翌日起停止運作。但消息傳出後，不少員工已按副社長陳沛敏指可實時辭職並生效的承諾提出請辭，並執拾個人物品後離開。

《蘋果日報》今天如常出版，但能否持續到周五仍是未知之數。據了解，不少前線記者表明與公司共進退，但部分新聞版的主管和大部分負責網上實時新聞的員工已請辭，例如動新聞「剪片」已全部辭職，未知是否因為這個原因，每晚的「9點半蘋果新聞報道」成為最先向觀眾告別的內容，主持人昨晚在直播時段的主要新聞提要後表示，將是最後一晚播出，節目尾聲時感謝蘋果完成「回應時代」這個不可能的任務，祝願「港人珍重，有緣再會」。其後，財經新聞網上版亦公布，今日凌晨零時起停止更新。據悉，財經新聞組高層已請辭，該組員工今天放假。

香港記者協會新任主席陳朗升今早在電台節目估計，《蘋果日報》難以延續營運，該報擁有龐大而資深的新聞團隊亦可能流失，為此感到可惜，直言是一個時代的終結，亦是港人的損失。浸會大學新聞系高級講師呂秉權形容，《蘋果》敢於報道「主旋律」以外的聲音，其生存可說是「一國兩制的寒暑表」，一旦消失，反映政權失去容忍主旋律以外聲音的雅量。

曾在壹傳媒工作十九年的前台灣蘋果日報網絡中心總監李月華，以「恐怖」形容港府處理香港《蘋果日報》的手法，她今早在電台節目上表示，被指控的《蘋果》高層在未經審訊下已失去自由，相關公司在未被定罪的情況下，已被凍結1800萬港元，直言香港已出現「報禁」。她告誡市民，事件不單止是針對壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》，以國安法午么都可被指為犯禁，相同情況可以在其他公司和港人身上發生，可以說是事關全港。

而連日沒有響應《蘋果》事件的特首林鄭月娥今早出席會議前的記者簡報會時終於表態，稱《蘋果日報》涉嫌違反《港區國安法》的案件已進入司法程序，不宜評論，至於會否解凍該報部分資產，港府會依法辦事，交由保安局局長決定。但她強調，今次的執法行動與一般正常新聞工作無關，而是針對涉嫌危害國家安全的行為，不能說事件牽涉新聞機構或其負責人，便是打擊新聞自由。

她續稱，國安法是有法必用、執法必嚴、違法必究，港府不會讓法律形同虛設，而國安法的立法目的，不單止是防範和制止，亦具有阻嚇作用，相信隨着涉及國安法的案件在法庭開審，公眾會更清楚法律的詮釋和執行。