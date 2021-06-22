马办呼吁大陆与港府求同存异弹性处理台驻港人员问题

台湾驻港人员因不愿配合港府要求，签署一中承诺书以获得签证，导致新派任官员无法到任，签证到期者无法续留，陆续返回台湾，驻港单位濒临瓦解。前总统马英九办公室今天(22日)呼吁陆方与港府能保持弹性，回到「九二共识」的「一中各表，求同存异」精神，寻求弹性方式，处理台湾驻港人员派任问题。

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马英九办公室今天下午发出新闻稿指出，马英九执政时期，两岸关系有共同政治基础「九二共识」所建立的互信，台港关系得以在2011年有突破性进展，成立「台北经济文化办事处」，比照外国驻港人员待遇安排，而且可依业务需要直接跟港府相关部门连系。此一成果得来不易，双方应共同珍惜。

马办指出，所谓「一中承诺书，虽然是港府的主张，但在马政府时期，香港方面并不执行，因为当时两岸之间有包含「求同存异，一中各表」的「九二共识」作为互信基础。但蔡英文上台后，拒绝承认「九二共识」，港府因而坚持签署所谓「一中承诺书」，导致台湾驻港处长，长期无法派任。

马办强调，过去台湾坚持以「一中各表」为内涵的「九二共识」，两岸关系与台港关系运作无碍，而今却因缺乏互信，导致两岸交流与台港交流中断，严重损害人民交流与经贸往返的权益，令人遗憾。

马办呼吁陆方与港府能保持弹性，回到「九二共识」的「一中各表，求同存异」精神，寻求弹性方式，处理台湾驻港办人员派任问题。也期盼蔡英文总统能落实她自己在2015年提出的「维持现状」，回归当时支撑现状基础的「九二共识」，不执着意识形态，以百姓为念，维持两岸与台港关系和平稳定。

台湾陆委会主委邱太三昨天举行在线记者会强调，港府自2018年7月起设置「一中承诺书」的政治障碍，逼使驻港办事处人员向北京当局低头，政府坚拒接受。刚开始是要求台湾驻港处长签署，后来扩及组长和秘书，甚至连外贸协会和观光局驻港主任层级人员也因不签一中承诺书，遭限期离境。

邱太三表示，港府受制于中共的无理作为，再次证实「一国两制」已名存实亡，单方面背信毁约的不良纪录深值国际警惕。邱太三并说，台湾坚持不妥协，是避免香港办事处成为「一中」突破口，进而威胁台湾的民主自由，甚至对区域安全产生连锁扩散效应。希望国人及国际社会保持警惕，共同坚守亚洲民主防线。

大陆国台办发言人马晓光昨天重申，台湾驻港机构必须在一中原则的政治基础上开展活动，必须遵守香港「基本法」与有关法律。台湾驻港机构在香港「修例风波」等事件中的乱港言行是掩盖不了的。民进党当局再次攻击抹黑「一国两制」，只能暴露其驻港机构所作所为的政治企图。

马晓光强调，要再次指出，台驻港机构理所当然必须在一中原则的政治基础上开展活动，理所当然必须遵守香港特区基本法和有关法律。

台湾七位驻港人员因签证到期无法续签，已在6月20日返回台湾，目前台湾驻港单位只剩一位经济部派驻的官员，他签证也将在七月底到期。