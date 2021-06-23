《苹果日报》结业 英国和欧盟关注发声

6月23日，《苹果日报》管理层根据壹传媒有限公司董事会的决议表示，基于员工安全及人手考虑，决定午夜后即时停止运作，24日将出版最后一份实体报纸；网站亦将于午夜后停止更新及运作。对此，英国外交大臣拉布(Dominic Raab)表示，“香港当局强行关闭《苹果日报》，是对香港言论自由的一次令人不寒而栗的打击。”欧盟亦指，“新闻自由的削弱也与香港作为国际商业中心的愿望相悖。”

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拉布在推特上写道，“香港当局强迫关闭《苹果日报》是他们压制所有反对声音的行动的一个令人不寒而栗的表现。比以往任何时候都更清楚的是，国安法正被用来限制自由和惩罚异议人士。”拉布在英国外交部的声明中表示，“很明显，《国家安全法》规定的权力被用作限制自由和惩罚异议人士的工具，而不是维持公共秩序。”他说，“中国政府在《英中联合声明》中承诺保护香港的新闻自由和言论自由。中国政府必须信守承诺，并坚持其自由承担的承诺。”

欧盟外交事务与安全政策发言人马斯拉里（Nabila Massrali）通过声明表示，“关闭《苹果日报》的香港业务清楚地表明，北京实施的《国家安全法》是如何被用来扼杀新闻自由和自由表达意见的。它的关闭严重破坏了媒体自由和多元化，而这对于任何开放和自由的社会都是必不可少的。对新闻自由的侵蚀也违背了香港作为国际商业中心的愿望。”

声明称，“欧盟回顾说，这些自由已载入《基本法》，中国在《香港基本法》和1984年《中英联合声明》中作出国际承诺，尊重香港的高度自治和权利与自由，包括新闻自由。《基本法》在'一国两制'原则下所规定的所有权利都应得到充分保护和恢复。”