《苹果》结业 香港记协：极度痛心，向坚守同业致敬

6月23日，《苹果日报》管理层根据壹传媒有限公司董事会的决议表示，基于员工安全及人手考虑，决定午夜后即时停止运作，24日将出版最后一份实体报纸；网站亦将于午夜后停止更新及运作。对此，香港记者协会表示极度痛心，并向于各自新闻工作岗位，坚守最后的各位同业致敬。

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香港记协周三通过声明表示，“《苹果日报》今午宣布将停止运作，明天（24 日）将出版最后一份报纸。记协对此表示极度痛心，并向于各自新闻工作岗位，坚守最后的各位同业致敬。”

声明指，“《苹果》以及壹传媒集团旗下各刊物，自创刊以来，在香港大小新闻事件，以至生活品味等议题的报道上从不缺席。无庸置疑，《苹果》的出现，的确拓阔了港人的视野，亦推动了传媒业前进。26 年来，《苹果》系媒体亦为传媒业培育了大量人才，今天《苹果》结束，不论对于业界，以至全香港，其损失均难以量度。”

声明称，“《苹果》停运，却并非因自身无法营运，或被读者放弃，而更多是一间媒体所无法控制的原因。诚然，《壹传媒》有人士因涉违法被捕，但记协重申，该等人士均未被定罪，一间新闻机构是否应该因此而受影响至最终停运，各界都应心中有数。”

声明表示，“传媒工作者对《苹果》的最后日子，无不看在眼内，寒于心内。记协严正呼吁，特区政府信守保障新闻自由的承诺，让传媒工作者能免于恐惧地继续服务香港。记协亦在此感谢每一位在风眼中紧守岗位的《苹果》员工，捍卫新闻自由。记协将尽力为影响员工提供协助，有需要的同业，请向记协联络。”

另就港警国安处周三拘捕《苹果》“苹论”专栏主笔李平一事，香港记协加以强烈谴责，并指“要求警方尽快交代案情，亦提醒政府，若传媒工作者之间弥漫‘白色恐怖’，必动摇第四权根基，最终只会影响香港的国际声望。”