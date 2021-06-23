《蘋果日報》結業 英國和歐盟關注發聲

6月23日，《蘋果日報》管理層根據壹傳媒有限公司董事會的決議表示，基於員工安全及人手考慮，決定午夜後即時停止運作，24日將出版最後一份實體報紙；網站亦將於午夜後停止更新及運作。對此，英國外交大臣拉布(Dominic Raab)表示，“香港當局強行關閉《蘋果日報》，是對香港言論自由的一次令人不寒而慄的打擊。”歐盟亦指，“新聞自由的削弱也與香港作為國際商業中心的願望相悖。”

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拉布在推特上寫道，“香港當局強迫關閉《蘋果日報》是他們壓制所有反對聲音的行動的一個令人不寒而慄的表現。比以往任何時候都更清楚的是，國安法正被用來限制自由和懲罰異議人士。”拉布在英國外交部的聲明中表示，“很明顯，《國家安全法》規定的權力被用作限制自由和懲罰異議人士的工具，而不是維持公共秩序。”他說，“中國政府在《英中聯合聲明》中承諾保護香港的新聞自由和言論自由。中國政府必須信守承諾，並堅持其自由承擔的承諾。”

歐盟外交事務與安全政策發言人馬斯拉里（Nabila Massrali）通過聲明表示，“關閉《蘋果日報》的香港業務清楚地表明，北京實施的《國家安全法》是如何被用來扼殺新聞自由和自由表達意見的。它的關閉嚴重破壞了媒體自由和多元化，而這對於任何開放和自由的社會都是必不可少的。對新聞自由的侵蝕也違背了香港作為國際商業中心的願望。”

聲明稱，“歐盟回顧說，這些自由已載入《基本法》，中國在《香港基本法》和1984年《中英聯合聲明》中作出國際承諾，尊重香港的高度自治和權利與自由，包括新聞自由。《基本法》在'一國兩制'原則下所規定的所有權利都應得到充分保護和恢復。”