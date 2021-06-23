《蘋果》結業 香港記協：極度痛心，向堅守同業致敬

6月23日，《蘋果日報》管理層根據壹傳媒有限公司董事會的決議表示，基於員工安全及人手考慮，決定午夜後即時停止運作，24日將出版最後一份實體報紙；網站亦將於午夜後停止更新及運作。對此，香港記者協會表示極度痛心，並向於各自新聞工作崗位，堅守最後的各位同業致敬。

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香港記協周三通過聲明表示，“《蘋果日報》今午宣布將停止運作，明天（24 日）將出版最後一份報紙。記協對此表示極度痛心，並向於各自新聞工作崗位，堅守最後的各位同業致敬。”

聲明指，“《蘋果》以及壹傳媒集團旗下各刊物，自創刊以來，在香港大小新聞事件，以至生活品味等議題的報道上從不缺席。無庸置疑，《蘋果》的出現，的確拓闊了港人的視野，亦推動了傳媒業前進。26 年來，《蘋果》系媒體亦為傳媒業培育了大量人才，今天《蘋果》結束，不論對於業界，以至全香港，其損失均難以量度。”

聲明稱，“《蘋果》停運，卻並非因自身無法營運，或被讀者放棄，而更多是一間媒體所無法控制的原因。誠然，《壹傳媒》有人士因涉違法被捕，但記協重申，該等人士均未被定罪，一間新聞機構是否應該因此而受影響至最終停運，各界都應心中有數。”

聲明表示，“傳媒工作者對《蘋果》的最後日子，無不看在眼內，寒於心內。記協嚴正呼籲，特區政府信守保障新聞自由的承諾，讓傳媒工作者能免於恐懼地繼續服務香港。記協亦在此感謝每一位在風眼中緊守崗位的《蘋果》員工，捍衛新聞自由。記協將儘力為影響員工提供協助，有需要的同業，請向記協聯絡。”

另就港警國安處周三拘捕《蘋果》“蘋論”專欄主筆李平一事，香港記協加以強烈譴責，並指“要求警方儘快交代案情，亦提醒政府，若傳媒工作者之間瀰漫‘白色恐怖’，必動搖第四權根基，最終只會影響香港的國際聲望。”