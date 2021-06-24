日本官房长官对《苹果日报》停刊表示严重关注

香港的《苹果日报》在经营了26年后，于24日凌晨正式停止运营，并出版其最后一期报纸。日本几十家媒体报道了这一消息。

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日本内阁官房长官加藤胜信6月24日在记者会上，对于批判中国共产党政权的香港报纸《苹果日报》，因当局施压而被迫停刊表示：极大地降低了作为香港民主、安定发展基础的言论和新闻自由度，并表示“严重关注。”

他说：“我们敦促中国和香港当局保护香港基本法规定的言论和新闻自由，并将与国际社会密切合作，促进中方加以实行。”

日本外相茂木敏充也曾于6月18日在记者会上针对香港警方17日对以批评中国当局而著称的香港《苹果日报》的5名高管，以涉嫌违反香港国家安全法逮捕一事指出： “人们越来越担心一系列事件对言论和新闻自由的影响，这是香港民主和稳定发展的基础。”

茂木谈到6月 13 日闭幕的七国集团峰会（G7 峰会）领导人声明，他说声明对中国呼吁“尊重香港的人权、自由和高度自治”。 他补充说，“重要的是与国际社会继续密切合作，强有力向中国发出呼吁。”

《朝日新闻》报道说，23日晚11点40分，在苹果日报总部， 《朝日新闻》记者获准进入报社采访，100多名完成报纸的记者和编辑在二楼编辑部中央围成一圈，响起了热烈掌声和欢呼声。

在人群的中间，是17日因涉嫌违反香港国安法（国安法）被捕后保释的陈沛敏副社长和报社干部们。 当陈沛敏等人向员工挥手说“谢谢”时，记者们从通往楼上的楼梯中探出身子，挥舞双手回应：“谢谢你们，辛苦了。”