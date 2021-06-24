港官李家超：香港須防「軟性滲透」 媒體藝術成目標

《港區國安法》實施將一年和被用於拘控《蘋果日報》六名高層和新聞工作者之後，保安局局長李家超認為，國家安全的嚴重風險已降低，但要防範資金以「基金」形式透過「媒體、藝術、戲劇」等途徑進行思想方面的「軟性滲透」，宣揚港獨及危害國家安全的訊息。

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保安局長李家超近日接受包括中國官媒在內的多家專訪，他在Now新聞台和商業電台本周播出的專訪中表示，一年來，國安法運作暢順，「港獨、黑暴及外國對暴力的撐腰及支持」等嚴重風險已大幅減退，很多活躍分子已離港，一些當局相信「有情報背景」的人亦不再在港出現。但他續稱，「有些(資金)可能會包裝成不同的基金，繼續思想方面的滲透，會經過軟性的，包括媒體、藝術、戲劇，再宣揚港獨及危害國家安全的訊息」，必須小心。他拒絕透露所指的是什麼基金，只是說，現正調查，適當時候或採取行動，但不會透露細節。

另一方面，他認為，港人的國家安全意識薄弱，未來會推廣全民國安法教育。

至於國安法被指觸發移民潮，李家超表示，港府沒有相關數字，但他提醒港人，不少國家提出的，只是臨時逗留方案，日後審批時若被拒，在港發展的機會便追不回來，後悔莫及。

藝文界有自我審查 瓶裝水換包裝紙惹猜疑

事實上，文藝創作界可能已受到影響，有一位不願具名的策展人向本台透露，創作人已很小心，而他們亦會好好「把關」，以免誤中紅線而令整個展覽受累。他笑說，可能有年輕創作人「唔識死」，但那些作品根本成不了展品，可能只在小範圍流傳，自然不會引起當局關注。一旦引起關注，作品下架似是必然結局。

而新近一個可疑例子便是香港首富李嘉誠旗下公司產銷的屈臣氏瓶裝水突然更換包裝。事緣屈臣氏本月初為蒸餾水的瓶身更換名為「香港真系好靚」的新包裝招紙，但到了本月19日，百佳超市突然將新系列蒸餾水全線下架，有員工透露，只是當日早上接到回收的電郵行事，但指示未有交代原因。

「香港真系好靚」系列，瓶身印有香港不同景色，四款據聞與國際年度風景攝影師大賽全球冠軍袁斯樂(Kelvin Yuen)合制的景色，各印上不同的勵志字句，計有塞拉利昂黃昏景的瓶身印有「擡頭 總見晴天」、飛鵝山景的印有「有種精神叫堅持」、維港全景的則印上「不管散聚 根在這裡」、以及馬鞍山景被印上「追夢 哪怕高山低谷」。 有員工認為，下架應與產品質量無關，只是公司顧慮瓶身字句「敏感」，為免誤踏紅線而「自我審查」；亦有網民在推廣活動的社交平台上留言，指勵志字句有暗語。至於瓶身招紙的更換是受網民留言「啟發」，抑或經「有心人」提點，則不得而知。

屈臣氏蒸餾水回復《明報》時說，「香港真系好靚」是一項短期推廣活動的主題，同一主題的其他兩款瓶裝水大受歡迎，故此決定擴大銷售點，在超市儘快上架。但該公司不願解釋，為何替代「香港真系好靚」系列的蒸餾水是傳統的「We Care」招紙。