港官李家超：香港须防「软性渗透」 媒体艺术成目标

《港区国安法》实施将一年和被用于拘控《苹果日报》六名高层和新闻工作者之后，保安局局长李家超认为，国家安全的严重风险已降低，但要防范资金以「基金」形式透过「媒体、艺术、戏剧」等途径进行思想方面的「软性渗透」，宣扬港独及危害国家安全的讯息。

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保安局长李家超近日接受包括中国官媒在内的多家专访，他在Now新闻台和商业电台本周播出的专访中表示，一年来，国安法运作畅顺，「港独、黑暴及外国对暴力的撑腰及支持」等严重风险已大幅减退，很多活跃分子已离港，一些当局相信「有情报背景」的人亦不再在港出现。但他续称，「有些(资金)可能会包装成不同的基金，继续思想方面的渗透，会经过软性的，包括媒体、艺术、戏剧，再宣扬港独及危害国家安全的讯息」，必须小心。他拒绝透露所指的是什么基金，只是说，现正调查，适当时候或采取行动，但不会透露细节。

另一方面，他认为，港人的国家安全意识薄弱，未来会推广全民国安法教育。

至于国安法被指触发移民潮，李家超表示，港府没有相关数字，但他提醒港人，不少国家提出的，只是临时逗留方案，日后审批时若被拒，在港发展的机会便追不回来，后悔莫及。

艺文界有自我审查 瓶装水换包装纸惹猜疑

事实上，文艺创作界可能已受到影响，有一位不愿具名的策展人向本台透露，创作人已很小心，而他们亦会好好「把关」，以免误中红线而令整个展览受累。他笑说，可能有年轻创作人「唔识死」，但那些作品根本成不了展品，可能只在小范围流传，自然不会引起当局关注。一旦引起关注，作品下架似是必然结局。

而新近一个可疑例子便是香港首富李嘉诚旗下公司产销的屈臣氏瓶装水突然更换包装。事缘屈臣氏本月初为蒸馏水的瓶身更换名为「香港真系好靓」的新包装招纸，但到了本月19日，百佳超市突然将新系列蒸馏水全线下架，有员工透露，只是当日早上接到回收的电邮行事，但指示未有交代原因。

「香港真系好靓」系列，瓶身印有香港不同景色，四款据闻与国际年度风景摄影师大赛全球冠军袁斯乐(Kelvin Yuen)合制的景色，各印上不同的励志字句，计有塞拉利昂黄昏景的瓶身印有「抬头 总见晴天」、飞鹅山景的印有「有种精神叫坚持」、维港全景的则印上「不管散聚 根在这里」、以及马鞍山景被印上「追梦 哪怕高山低谷」。 有员工认为，下架应与产品质量无关，只是公司顾虑瓶身字句「敏感」，为免误踏红线而「自我审查」；亦有网民在推广活动的社交平台上留言，指励志字句有暗语。至于瓶身招纸的更换是受网民留言「启发」，抑或经「有心人」提点，则不得而知。

屈臣氏蒸馏水回复《明报》时说，「香港真系好靓」是一项短期推广活动的主题，同一主题的其他两款瓶装水大受欢迎，故此决定扩大销售点，在超市尽快上架。但该公司不愿解释，为何替代「香港真系好靓」系列的蒸馏水是传统的「We Care」招纸。

香港屈臣氏瓶装水“香港真係好靚”广告包装纸被下架。 © 屈臣氏宣传图片