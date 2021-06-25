日本宣布追加捐贈台灣100萬劑AZ疫苗

日本外務大臣茂木敏充今天宣布，追加提供100萬劑AZ疫苗給台灣，預計七月上半月運送。這是日本繼6月4日無償提供台灣124萬劑AZ疫苗後，再次捐贈疫苗給台灣。台灣行政院長蘇貞昌透過臉書表示，加上6月4日已運抵台灣的疫苗，日本總計提供台灣超過220萬劑，數量接近台灣人口數的一成，他誠摯感謝日本及居中努力的外交團隊和民間友人。

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茂木敏充表示，10年前311大地震時，台灣在第一時間發動了募款，並在人道、人際交流等各領域和日本展開合作。日本很欣慰這次是全球第一個提供給台灣疫苗的國家。7月1日起，日本也將提供印度尼西亞、泰國、菲律賓、馬來西亞、越南各約100萬劑AZ疫苗。

台灣行政院長蘇貞昌表示，美國提供給台灣的250萬劑莫德納疫苗，上周末到貨後，預計下周完成檢驗程序、開始配送注射。7月1日起，攸關國家關鍵基礎設施與高風險接種人員，將會列入優先接種對象；同時，也將開始為65歲以上長者施打疫苗。

另外，台灣的疫情指揮中心今天宣布，因應全球Delta變異病毒肆虐，從後天，也就是6月27日起，入境台灣的旅客，如果過去14天內有以下七個國家的旅遊史，一律須入住集中簡疫所，並在隔離結束時采檢PCR。這七個Delta變異病毒疫情較嚴重的國家，包括印度、以色列、英國、孟加拉國、印度尼西亞、秘魯。以及Gamma變異病毒肆虐的巴西。

台灣之前已經有五例境外移入的Delta變異病毒確診者，前幾天屏東又發生出租車司機本土群聚事件，共有七人確診，其中一對祖孫，最近剛從秘魯返台，經過基因定序，已確認他們感染的是Delta變異病毒。擔心Delta變異病毒從境外移入後在台傳播，成為本土病例，台灣官方正在加緊檢驗出租車司機群聚事件中其他五人的基因定序，並宣布加強國門管制措施。

台灣官方今天表示，目前全球已有超過85個國家出現最初在印度發現的Delta變異株病例，歐洲疾控中心（ECDC）評估其傳播力比最初在英國發現的Alpha變異株高40%到60%。