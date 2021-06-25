日本宣布追加捐赠台湾100万剂AZ疫苗

日本外务大臣茂木敏充今天宣布，追加提供100万剂AZ疫苗给台湾，预计七月上半月运送。这是日本继6月4日无偿提供台湾124万剂AZ疫苗后，再次捐赠疫苗给台湾。台湾行政院长苏贞昌透过脸书表示，加上6月4日已运抵台湾的疫苗，日本总计提供台湾超过220万剂，数量接近台湾人口数的一成，他诚挚感谢日本及居中努力的外交团队和民间友人。

广告 继续浏览后续

茂木敏充表示，10年前311大地震时，台湾在第一时间发动了募款，并在人道、人际交流等各领域和日本展开合作。日本很欣慰这次是全球第一个提供给台湾疫苗的国家。7月1日起，日本也将提供印度尼西亚、泰国、菲律宾、马来西亚、越南各约100万剂AZ疫苗。

台湾行政院长苏贞昌表示，美国提供给台湾的250万剂莫德纳疫苗，上周末到货后，预计下周完成检验程序、开始配送注射。7月1日起，攸关国家关键基础设施与高风险接种人员，将会列入优先接种对象；同时，也将开始为65岁以上长者施打疫苗。

另外，台湾的疫情指挥中心今天宣布，因应全球Delta变异病毒肆虐，从后天，也就是6月27日起，入境台湾的旅客，如果过去14天内有以下七个国家的旅游史，一律须入住集中简疫所，并在隔离结束时采检PCR。这七个Delta变异病毒疫情较严重的国家，包括印度、以色列、英国、孟加拉国、印度尼西亚、秘鲁。以及Gamma变异病毒肆虐的巴西。

台湾之前已经有五例境外移入的Delta变异病毒确诊者，前几天屏东又发生出租车司机本土群聚事件，共有七人确诊，其中一对祖孙，最近刚从秘鲁返台，经过基因定序，已确认他们感染的是Delta变异病毒。担心Delta变异病毒从境外移入后在台传播，成为本土病例，台湾官方正在加紧检验出租车司机群聚事件中其他五人的基因定序，并宣布加强国门管制措施。

台湾官方今天表示，目前全球已有超过85个国家出现最初在印度发现的Delta变异株病例，欧洲疾控中心（ECDC）评估其传播力比最初在英国发现的Alpha变异株高40%到60%。