岸信夫：台湾的和平与稳定与日本直接相关

日本防卫大臣岸信夫6月24日在接受彭博社专访时表示，“台湾的和平与稳定与日本直接相关”。他提出，中国迅速扩大的军事活动，包括其加强对台湾的压力，是包括日本在内的国际社会的一个强烈的安全关切。

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岸信夫在采访中说，中国和台湾之间的军事平衡 “正在向有利于中国的方向转变，双方的差距正在逐年扩大”。他说，期望台湾问题能够 “通过有关各方的和平对话”得到解决，并指将密切关注双方关系的发展。岸信夫说，“台湾距离日本最西端的与那国岛只有110公里，是一个离我们很近的岛。我认为台湾的和平与稳定与日本直接相关。我们也密切关注中台关系以及中国的军事活动。”

就有关日美联合演习和审查台湾紧急情况下的准则的提问，岸信夫称，“我不想对假设性的问题进行评论。日本和美国一直在不断地就各种问题交换意见，我相信我们将能够作出适当的反应。”他说，“我想在这个时候不对准则的修订发表意见。”采访中，岸信夫称，“中国缺乏透明度，而且正在持续高速增加国防开支。”他补充说，中国“也在开发将改变游戏规则的技术。”

就日本的导弹防御问题，岸信夫指出， 通过用两艘计划中的配备宙斯盾弹道导弹防御装置的舰艇取代去年因安全问题而放弃的陆地系统，“结合现有的宙斯盾舰艇，持续保护日本领土，将有可能建立一个系统来做到这一点。”他还谈到，“日本、美国、澳大利亚和印度被称为四国安全对话机制（Quad），共享自由的价值观，是印太地区负责任的伙伴”。

岸信夫说，“四国安全对话机制的努力不是针对任何特定国家，而是关于海洋自由。它是基于共同的价值观”。就日本的武器出口问题，他表示，“向其他国家转让防卫技术，不仅有助于这些国家的和平、国际合作和安全，而且有助于加强我国的国防工业基础。”

此外，针对英国航母“伊丽莎白女王”号将停靠日本的计划，岸信夫说，“这是一个真正的突破，我们对此表示欢迎。我们希望借此机会进一步推进与英国的各种防务合作。我们将展示我们的存在，让欧洲国家对印太地区感兴趣。这将导致和平与稳定在该区域。 ”