岸信夫：台灣的和平與穩定與日本直接相關

日本防衛大臣岸信夫6月24日在接受彭博社專訪時表示，“台灣的和平與穩定與日本直接相關”。他提出，中國迅速擴大的軍事活動，包括其加強對台灣的壓力，是包括日本在內的國際社會的一個強烈的安全關切。

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岸信夫在採訪中說，中國和台灣之間的軍事平衡 “正在向有利於中國的方向轉變，雙方的差距正在逐年擴大”。他說，期望台灣問題能夠 “通過有關各方的和平對話”得到解決，並指將密切關注雙方關係的發展。岸信夫說，“台灣距離日本最西端的與那國島只有110公里，是一個離我們很近的島。我認為台灣的和平與穩定與日本直接相關。我們也密切關注中台關係以及中國的軍事活動。”

就有關日美聯合演習和審查台灣緊急情況下的準則的提問，岸信夫稱，“我不想對假設性的問題進行評論。日本和美國一直在不斷地就各種問題交換意見，我相信我們將能夠作出適當的反應。”他說，“我想在這個時候不對準則的修訂發表意見。”採訪中，岸信夫稱，“中國缺乏透明度，而且正在持續高速增加國防開支。”他補充說，中國“也在開發將改變遊戲規則的技術。”

就日本的導彈防禦問題，岸信夫指出， 通過用兩艘計畫中的配備宙斯盾彈道導彈防禦裝置的艦艇取代去年因安全問題而放棄的陸地系統，“結合現有的宙斯盾艦艇，持續保護日本領土，將有可能建立一個系統來做到這一點。”他還談到，“日本、美國、澳大利亞和印度被稱為四國安全對話機制（Quad），共享自由的價值觀，是印太地區負責任的夥伴”。

岸信夫說，“四國安全對話機制的努力不是針對任何特定國家，而是關於海洋自由。它是基於共同的價值觀”。就日本的武器出口問題，他表示，“向其他國家轉讓防衛技術，不僅有助於這些國家的和平、國際合作和安全，而且有助於加強我國的國防工業基礎。”

此外，針對英國航母“伊麗莎白女王”號將停靠日本的計畫，岸信夫說，“這是一個真正的突破，我們對此表示歡迎。我們希望藉此機會進一步推進與英國的各種防務合作。我們將展示我們的存在，讓歐洲國家對印太地區感興趣。這將導致和平與穩定在該區域。 ”