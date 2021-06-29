美台TIFA恢复谈判 蔡英文：台湾对外贸易重要一步

时隔五年之后，“台美贸易暨投资架构协定”(TIFA)星期三正式登场。对此，台湾总统蔡英文6月29日表示，这是台湾对外贸易非常重要的一大步，过去几年来，全力推动经济结构转型，也展现解决贸易困难走向世界的决心，台美双方都认为现在是TIFA向前迈进的时刻。

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据中央社报导，蔡英文周二下午透过视频发表谈话时称，“TIFA是台美经贸机制化、对话与协商的平台，有了这个平台的启动，才能系统性进行经贸的对话以及处理双边的经贸议题，对于未来台美经贸关系的深化，有高度的重要性。”

蔡英文说，“在TIFA当中讨论的任何实质议题，都是在为建构更坚实的台美经贸伙伴关係奠定基础，在TIFA会谈中，台湾会将台美双边贸易议题做总整理，把过去累积的议题以及当前因应国际新局势的贸易议题逐一拿出来讨论，共同建构起台美双方处理相关议题的架构、原则与程序，让双边的贸易议题以及台美共同面对的全球议题的讨论，能够有结构、有节奏地推进。”

蔡英文称，“明天将展开的TIFA会谈，有一项重要议程就是简化疫苗等医疗物资的进出口程序，这些实质合作对台湾现阶段的疫情控制将会带来重要助力，请谈判团队务必全力以赴”。她表示，“这几年印太地区的和平繁荣发展是区域内所有国家共同的目标，台湾疫情得到控制，经济波动减少，就能为印太地区的和平繁荣多一分贡献。”

蔡英文说，“因此，启动TIFA这个对话平台与可信赖的伙伴，共同面对及解决问题，并且推动双边区域以及全球的贸易进程，无疑是重要的一步，请国人给努力不懈的经贸团队最大的鼓励与支持。”她说，睽违近5年，第11届台美贸易暨投资架构协定（TIFA）将在30日透过视讯复谈，驻美代表萧美琴与美国在台协会处长郦英杰（Brent Christensen）将为会议开场，行政院经贸谈判办公室副总谈判代表杨珍妮则将代表台湾，与美国贸易代表署（USTR）官员会谈。

据悉，台美自1994年签署TIFA ，共召开10次双方间的TIFA会议，起初由经济部贸易局长层级为主谈人；2004年、第4届起拉高层级为经济部次长，最近一次为2016年时任经济部次长王美花为主谈人。