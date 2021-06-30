人权观察：中国持续监察及威胁中港在澳学生

总部设在纽约的人权观察发表报告，指中国政府持续监控、骚扰及恐吓在澳洲各大学曾表达支持民主言论的中国与香港学生。学生普遍感到恐惧，为免个人或在华家人受累和受举报，不少人在发表公开意见时自我审查或按中国执法机构人员的指示闭嘴。澳洲教育部表示，不会容忍有关情况。

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人权观察早前在澳洲访问46名中港大学生和大学教研人员，今(30日)早发表长达102页的报告，指当中三宗经查证的学生个案显示，他们在中国的家人遭警察登门拜访或传唤，查问他们在澳洲的言行。其中一名学生因为在推特发表支持民主的言论，被中国当局透过家人威胁将他判囚，他其后惟有关闭账户；另一名学生因为在班上演说时表示支持民主，返华后遭中国当局没收护照。

另外，一位化名姓蒋的中国女学生说，自从她参加一个有关香港的争取民主示威后，便被以华人为主的同班同学非议，指她对国家不够忠诚，更有一名男生在凌晨两点给她发信息，像是要告诉她：「我在监视你」。她为此感到十分害怕。其次，一名教员指出，有台湾女学生课后跑来继续问他有关堂上讨论的香港议题，但却不敢在堂上发问，因为她不知道日后会不会到大陆工作，害怕因此被举报。

其次，一位来自香港的留学生曾向澳洲警方报案，指他在一场民主活动集会中发言后，被四名蒙面、操普通话的人在家门外袭击他，以致他不敢回家，要睡在车上，最后被迫搬家。

报告续称，「每一个」支持民主的受访学生都害怕他们在澳洲的言行会令在华家人被查问，他们大部分人在班上发言时，必须小心衡量和自我审查，有时甚至为此转读其他技术专科，藉此避开发表评论。但由于大部分学生认为，澳洲政府只想与中国维持良好关系，所以不会把个人受到滋扰的情况上报校方。

事实上，逾半受访的中国学科教职员表示，谈及中国时，不时要自我审查；少数大学更会对教职员进行言论审查，例如有大学管理层要求教职员不得公开谈论中国，或者劝阻他们就中国敏感议题接受传媒采访；而随着疫情兴起的网上教学，有大学要求教员就身处大陆的学生提供「过滤」的教学版本。

人权观察指出，《港区国安法》的无远弗届令情况更差，认为中国监察留学生的趋势已令学术自由受损，促请澳洲政府每年就这类滋扰及审查事件提交报告。该组织在澳洲的研究员麦奈儿(Sophie McNeill)更要求校方采取实际行动保障师生的学术自由，不要光是懂得收学费。

澳洲教育部长塔吉响应时表示，不会容忍这种情况，而国会有一个调查委员会正研究可能影响高等教育的国安风险，教育部会就此咨询该委员会的意见。