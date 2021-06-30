今年七一无游行 团体吁港人穿黑衣表不满 警方动员逾万人戒备

香港社会民主连线(社民连)等三个组织接过民间人权阵线的棒，申请主办已举行十八年的七一大游行，但被警方拒绝，昨(29日)晚上诉亦遭驳回，意味港人连续18年在香港回归日举行的七一大游行将无法延续。三个团体改为呼吁港人七一当日穿黑衣表达不满，个别团体则会在当天摆街站，让公民社会继续发声。面对大规模集结无法举行的情况，警方仍是如临大敌，部署逾万警力戒备。

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明(7月1日)天是香港回归24周年纪念日，适逢中共百周年党庆，警方不容有失，据不同传媒引述消息人士称，虽然警方对香港发生恐袭的机会仍然维持中度水平，但为确保求典顺利举行，以及防范有人非法集结，七一将部署逾万警力，人手规模比「六四事件」32周年悼念日还要多一半。而在重要地点，例如举行升旗礼的金紫荆广场，警方会以高姿态巡逻作阻吓。警方消息人士更表示，不排除会再封维园。

消息续称，警方总部及五个总区应变大队将候命，反恐特勤队亦会出动，搜查有否可疑人物及物品。当中，大量警力将集中于港岛闹市，尤其湾仔、铜锣湾等往年「七一」游行途经之处，届时，水炮车、装甲车亦会出动候命，以防范有人非法占路、游行或以杂物堵路。至于街站，警方亦会关注活动有否违反限聚令和《公安条例》，以及街站有否引起噪音和非法筹款，当然亦会留意有否违反《港区国安法》。

自香港民间人权阵线决定不申办自2003年起连年举行的七一大游行之后，社民连、天水联机和守护大屿联盟已表明会接棒申办，但遭警方以疫情为由反对，上诉委员会昨晚亦以同一理由驳回其申诉，指七一游行人数往往超出预期，难以确保施加的防疫条件能有效执行，故此维持警方决定，禁止七一集会和反对游行。

团体对当局以疫情为借口阻挠市民行使游行集会权利表示极度遗憾，呼吁港人捍卫公民社会的发声权利，七一当天穿黑衣，向公众展示市民有不满声音。

虽然集会游行被拒，但申办团体之一的社民连会一如往常般在早上的升旗礼进行请愿，并会在铜锣湾摆设街站。副秘书长陈宝莲说，社民连过去多年来均如此，亦未被警方质疑或阻碍，看不到今年会因此犯法。

另外，香港职工会联盟决定，七一当天会在铜锣湾及旺角等地摆设三至四个街站，该会总干事蒙兆达表示，街站主题是反对政治打压和释放政治犯，期望藉此向市民传递港府的检控不断蔓延的问题。他强调，摆设街站是市民合法的表达途径，不会因为国家安全的红线而无限退缩。

翻查纪录，警方`对街站的限制明显较过往严厉，在刚过去的「6．12」两周年纪念前夕，民间团体「贤学思政」预告摆设街站，召集人王逸战和发言人黄沅琳便被警方以涉嫌煽惑他人参与非法集结为名拘捕；至于职工盟与医管局员工阵线的街站，派传单人员均被票控违反「限聚令」。