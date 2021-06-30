今年七一無遊行 團體籲港人穿黑衣表不滿 警方動員逾萬人戒備

香港社會民主連線(社民連)等三個組織接過民間人權陣線的棒，申請主辦已舉行十八年的七一大遊行，但被警方拒絕，昨(29日)晚上訴亦遭駁回，意味港人連續18年在香港回歸日舉行的七一大遊行將無法延續。三個團體改為呼籲港人七一當日穿黑衣表達不滿，個別團體則會在當天擺街站，讓公民社會繼續發聲。面對大規模集結無法舉行的情況，警方仍是如臨大敵，部署逾萬警力戒備。

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明(7月1日)天是香港回歸24周年紀念日，適逢中共百周年黨慶，警方不容有失，據不同傳媒引述消息人士稱，雖然警方對香港發生恐襲的機會仍然維持中度水平，但為確保求典順利舉行，以及防範有人非法集結，七一將部署逾萬警力，人手規模比「六四事件」32周年悼念日還要多一半。而在重要地點，例如舉行升旗禮的金紫荊廣場，警方會以高姿態巡邏作阻嚇。警方消息人士更表示，不排除會再封維園。

消息續稱，警方總部及五個總區應變大隊將候命，反恐特勤隊亦會出動，搜查有否可疑人物及物品。當中，大量警力將集中於港島鬧市，尤其灣仔、銅鑼灣等往年「七一」遊行途經之處，屆時，水炮車、裝甲車亦會出動候命，以防範有人非法佔路、遊行或以雜物堵路。至於街站，警方亦會關注活動有否違反限聚令和《公安條例》，以及街站有否引起噪音和非法籌款，當然亦會留意有否違反《港區國安法》。

自香港民間人權陣線決定不申辦自2003年起連年舉行的七一大遊行之後，社民連、天水聯機和守護大嶼聯盟已表明會接棒申辦，但遭警方以疫情為由反對，上訴委員會昨晚亦以同一理由駁回其申訴，指七一遊行人數往往超出預期，難以確保施加的防疫條件能有效執行，故此維持警方決定，禁止七一集會和反對遊行。

團體對當局以疫情為借口阻撓市民行使遊行集會權利表示極度遺憾，呼籲港人捍衛公民社會的發聲權利，七一當天穿黑衣，向公眾展示市民有不滿聲音。

雖然集會遊行被拒，但申辦團體之一的社民連會一如往常般在早上的升旗禮進行請願，並會在銅鑼灣擺設街站。副秘書長陳寶蓮說，社民連過去多年來均如此，亦未被警方質疑或阻礙，看不到今年會因此犯法。

另外，香港職工會聯盟決定，七一當天會在銅鑼灣及旺角等地擺設三至四個街站，該會總幹事蒙兆達表示，街站主題是反對政治打壓和釋放政治犯，期望藉此向市民傳遞港府的檢控不斷蔓延的問題。他強調，擺設街站是市民合法的表達途徑，不會因為國家安全的紅線而無限退縮。

翻查紀錄，警方`對街站的限制明顯較過往嚴厲，在剛過去的「6．12」兩周年紀念前夕，民間團體「賢學思政」預告擺設街站，召集人王逸戰和發言人黃沅琳便被警方以涉嫌煽惑他人參與非法集結為名拘捕；至於職工盟與醫管局員工陣線的街站，派傳單人員均被票控違反「限聚令」。