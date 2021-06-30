庆典前夕 警拘两男起出爆炸原料 指有人网上散播杀警言论

明天是香港回归24周年纪念日和中共百年庆典，香港警方根据线报，昨(29日)晨拘捕两名男子，并在其住所搜出一批爆炸品原材料。警方指，相关人士与有人在网上散播涉及煽动仇恨的帖文，并声称要杀死某些名人和血洗某些指定地点有关，不排除有人企图在七一的喜庆日子作出伤人行动。

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有组织罪案及三合会调查科警司邹旺忠昨在记者会上表示，两名年龄分别是29和32岁的被捕男子互相认识，曾经讨论制造弹药；而检获的物品，包括共重1.5公斤的粉末，初步确定当中有硝酸钾和硫磺，属于制造炸弹的原材料；另`亦检获5支仿制枪械及怀疑枪械部件，包括580发工业用石屎钉枪弹，含有火药，可作弹药使用。警方现以具「煽动意图」、「制造、存有炸药意图危害生命或财产」、「无牌管有枪械或弹药」及「管有仿制枪械」等罪名拘捕二人。

邹旺忠续称，今次是有人试图收集组件自制枪械，被捕人没有选择像过往案例般，选择拆件由海外邮寄枪械和弹药原料来港，而是用五金器具模仿枪械发射原理制作部件，情况较为罕见。

警方消息指，两人在社交网站Facebook散播仇恨言论，并在Telegram与他人商讨制造武器，扬言要杀死两、三名包括议会人士在内的知名政治人物，并且「血洗警署」，获网民留言回应。