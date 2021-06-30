美商务部长：台积电总裁请求美协助取得疫苗「希望成为好伙伴」

图为华航一架波音777型货机载运美国捐赠给台湾的250万剂莫德纳疫苗，于美东时间19日上午从田纳西州的曼菲斯机场起飞，预计台北时间20日抵达台湾。

美国商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）昨天证实，台积电总裁魏哲家在与她会面谈话时，请求美国协助取得COVID-19疫苗。她透露，魏哲家已经与白宫的高级官员交谈过，美国政府也做出了响应。雷蒙多说，她认为这很有帮助，彼此肯定希望成为好伙伴。

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台湾官方已在上周授权台湾集成电路制造公司和鸿海集团，代表官方向美国采购BNT疫苗各500万剂。雷蒙多的答复，开启台湾企业向国际间采购疫苗捐赠给政府的大门，使台湾的疫苗缺乏窘境首度露出曙光。

针对雷蒙多的谈话，世界著名的半导体制造厂，晶圆生产重镇的台积电则向国际媒体发出声明指出，他们认为「为台湾取得疫苗可替保护小区、确保正常运作尽一份力」。

路透社报导指出，台积电向美国政府提出这项请求的同时，全球正面临芯片荒，全世界的制造业生产，都因此受到拖累，美国汽车业也不例外，而雷蒙多扮演的就是替美国企业解决芯片危机的重要角色。

报导还说，尽管本土确诊增加至今，并没有对台湾芯片生产带来太大冲击，但一些美国汽车业主管稍早曾私下向媒体透露，担心疫情会冲击到台湾对美国工厂的半导体输出。

另外，第11届台美贸易暨投资架构协议会议(TIFA)，在中断五年后，今天早上由台美双方贸易代表率领谈判团队，透过视讯展开会议。

白宫发言人莎琪(Jen Psaki)被媒体问到，是否有任何迹象表明，美国决定提供台湾疫苗，在某种程度上是要从台湾获取半导体的交换条件？

莎琪表示，不该有这样的揣测。她说，台湾取得疫苗的途径被截断，「这是一个因素」。

台湾官方采购疫苗进度缓慢，即使美日两国各自捐赠了250万剂和224万剂，但到目前为止，打了第一剂疫苗的人数还不到9%，而Delta变种病毒又已经入侵台湾，民间不断爆出特权打疫苗的纷争，甚至连每一罐玻璃瓶底的残留疫苗，都掀起抢打的风潮，各地方政府为此建立的「网络预约平台」甚至被塞爆当机。