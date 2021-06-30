美商務部長：台積電總裁請求美協助取得疫苗「希望成為好夥伴」

圖為華航一架波音777型貨機載運美國捐贈給台灣的250萬劑莫德納疫苗，於美東時間19日上午從田納西州的曼菲斯機場起飛，預計台北時間20日抵達台灣。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）昨天證實，台積電總裁魏哲家在與她會面談話時，請求美國協助取得COVID-19疫苗。她透露，魏哲家已經與白宮的高級官員交談過，美國政府也做出了響應。雷蒙多說，她認為這很有幫助，彼此肯定希望成為好夥伴。

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台灣官方已在上周授權台灣集成電路製造公司和鴻海集團，代表官方向美國採購BNT疫苗各500萬劑。雷蒙多的答覆，開啟台灣企業向國際間採購疫苗捐贈給政府的大門，使台灣的疫苗缺乏窘境首度露出曙光。

針對雷蒙多的談話，世界著名的半導體製造廠，晶圓生產重鎮的台積電則向國際媒體發出聲明指出，他們認為「為台灣取得疫苗可替保護小區、確保正常運作盡一份力」。

路透社報導指出，台積電向美國政府提出這項請求的同時，全球正面臨芯片荒，全世界的製造業生產，都因此受到拖累，美國汽車業也不例外，而雷蒙多扮演的就是替美國企業解決芯片危機的重要角色。

報導還說，儘管本土確診增加至今，並沒有對台灣芯片生產帶來太大衝擊，但一些美國汽車業主管稍早曾私下向媒體透露，擔心疫情會衝擊到台灣對美國工廠的半導體輸出。

另外，第11屆台美貿易暨投資架構協議會議(TIFA)，在中斷五年後，今天早上由台美雙方貿易代表率領談判團隊，透過視訊展開會議。

白宮發言人莎琪(Jen Psaki)被媒體問到，是否有任何跡象表明，美國決定提供台灣疫苗，在某種程度上是要從台灣獲取半導體的交換條件？

莎琪表示，不該有這樣的揣測。她說，台灣取得疫苗的途徑被截斷，「這是一個因素」。

台灣官方採購疫苗進度緩慢，即使美日兩國各自捐贈了250萬劑和224萬劑，但到目前為止，打了第一劑疫苗的人數還不到9%，而Delta變種病毒又已經入侵台灣，民間不斷爆出特權打疫苗的紛爭，甚至連每一罐玻璃瓶底的殘留疫苗，都掀起搶打的風潮，各地方政府為此建立的「網絡預約平台」甚至被塞爆當機。